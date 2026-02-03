快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

黃金、白銀、比特幣近期崩跌「富爸爸」作者：逢低搶進好時機

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特．清崎2日在X發文說，儘管黃金、白銀比特幣近期崩跌，但現在正是投資人拋開恐懼、逢低搶進的好時機。

他貼文說：「富人與窮人的差別在於：當沃爾瑪降價促銷，窮人會衝進去然後狂買。但當金融市場大降價，即崩跌之際，窮人卻選擇拋售和離場…此時富人會衝進來…大買特買。」「黃金、白銀、比特幣才剛崩落…也就是大降價…我正在等待…握著滿手現金…開始加碼買進更多折價後的黃金、白銀、及比特幣。」

另有分析師認為，儘管散戶與機構投資者已成為市場一大力量，但各國央行仍將黃金視為重要的準備資產，央行持續的買盤，會為金價提供穩定的支撐基礎。

全球貴金屬市場近期上演震撼性暴跌。儘管導火線是美國總統川普擬提名華許執掌聯準會，但市場早已警告，金屬價格在連續急漲後已如被過度拉伸的橡皮筋，回調勢在必行。但跌勢又急又猛，仍令交易員措手不及。

市場 白銀 比特幣

延伸閱讀

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

台股停看聽 本周三法則

比特幣跌…一度失守7.6萬美元 數位黃金信念崩解

相關新聞

Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

美國總統川普拍板提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任Fed主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅...

小摩：金價年底看6,300美元 星、澳出現排隊搶買人潮

黃金和白銀上周五出現血崩式崩跌後，2日在亞洲盤繼續重挫，但到亞洲下午時段跌幅收斂不少，且新加坡和澳洲湧現排隊等待買進黃金...

東南亞三國對美順差擴大

儘管美國總統川普試圖透過新關稅修正貿易平衡，馬來西亞、泰國和越南這三個倚賴出口的東南亞國家，去年對美國貿易順差仍明顯擴大...

日本、巴西選舉年 金融添變數

從日本到巴西、哥倫比亞等拉丁美洲國家，今年都將迎來關鍵選舉年，為早已苦於美國政策擺盪、地緣政治風險升高的金融市場，再添全...

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

有「間諜酋長」之稱的阿布達比王室成員塔農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），據傳曾...

蘋果傳研發「貝殼」折疊機

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在1日發表的「Power On」電子報中指出，儘管iPhone Fold尚未出貨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。