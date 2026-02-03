黃金、白銀、比特幣近期崩跌「富爸爸」作者：逢低搶進好時機

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特．清崎2日在X發文說，儘管黃金、白銀、比特幣近期崩跌，但現在正是投資人拋開恐懼、逢低搶進的好時機。

他貼文說：「富人與窮人的差別在於：當沃爾瑪降價促銷，窮人會衝進去然後狂買。但當金融市場大降價，即崩跌之際，窮人卻選擇拋售和離場…此時富人會衝進來…大買特買。」「黃金、白銀、比特幣才剛崩落…也就是大降價…我正在等待…握著滿手現金…開始加碼買進更多折價後的黃金、白銀、及比特幣。」

另有分析師認為，儘管散戶與機構投資者已成為市場一大力量，但各國央行仍將黃金視為重要的準備資產，央行持續的買盤，會為金價提供穩定的支撐基礎。

全球貴金屬市場近期上演震撼性暴跌。儘管導火線是美國總統川普擬提名華許執掌聯準會，但市場早已警告，金屬價格在連續急漲後已如被過度拉伸的橡皮筋，回調勢在必行。但跌勢又急又猛，仍令交易員措手不及。