日本、巴西選舉年 金融添變數

從日本到巴西、哥倫比亞等拉丁美洲國家，今年都將迎來關鍵選舉年，為早已苦於美國政策擺盪、地緣政治風險升高的金融市場，再添全新變數。

路透報導，日相高市早苗力圖把個人聲望轉換成國會席次，透過2月8日的提前大選，推動其擴張性財政政策，可能使這個債務最沉重的已開發國家負擔更重。

據朝日新聞1日發布的民調，高市所屬的自民黨將壓倒性獲勝，在465個眾議院席次中，有望輕鬆超越多數門檻233席，較現有的198席激增。若加上與自民黨組成執政聯盟的日本維新會席次，可望一口氣衝上300席。

2日，對財政風險敏感的超長天期日本公債殖利率攀升，反映投資人預期高市將推動聚焦於擴大支出與減稅的「積極」財政政策。一些分析師預估10年期日債殖利率今年升抵3%，遠高於目前的逾2%。

巴西10月舉行總統等全國性大選，現任總統魯拉的民調領先前總統波索納洛之子、右翼參議員佛拉維奧．波索納洛。