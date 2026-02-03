川普推關鍵礦物庫存計畫 通用、波音、Google 等參與企業已達十多家

美國總統川普將啟動關鍵礦物戰略庫存計畫，種子資金達到120億美元，盼藉此在美國努力減少依賴中國大陸稀土和其他金屬之際，讓製造商擁有抵禦供給衝擊的免疫力，美國稀土類股2日早盤應聲大漲。

彭博資訊報導，這項計畫被稱為「金庫計畫」（Project Vault），與美國現有緊急石油庫存類似，但聚焦在用於iPhone、電池與噴射機引擎等產品的鎵及鈷等礦物。金庫計畫將結合16.7億美元民間資金與美國進出口銀行提供的15年期100億美元貸款，為汽車製造商、科技公司和其他製造商採購及儲存礦物，這將是美國首度為民間部門擬定這類庫存計畫。

根據協議，最初承諾未來以特定庫存價格買進原料，並預付一些費用的企業，將能向金庫計畫提交需要的優先原料採購清單，製造商也須負擔貸款利息與持有原料的支出。這項計畫設計關鍵在於，承諾以預先敲定價格採購特定數量原料的製造商，也允諾未來將以相同價格買回相同數量原料。美國政府認為這形同穩定機制，有助於平抑波動。

包括通用汽車（GM）、Stellantis、波音（Boeing）、康寧（Cornings）、GE Vernova和Alphabet旗下Google在內，截至目前為止參加金庫計畫的企業已達到十多家。Hartree Partners、Traxys北美公司和摩科瑞能源集團（Mercuria）這三家大宗商品貿易商已簽約，將負責採購原物料以補充庫存。

目前還不清楚哪些機構投資人將提供16.7億美元，金庫計畫結構其他一些細節也仍不得而知。美國稀土公司（USA Rare Earth）股價2日早盤勁揚逾7%，MP Materials漲近4%。

美國已為國防工業基礎建立國家關鍵礦物庫存，但缺乏滿足民間需求的庫存。啟動金庫計畫不只象徵美國就儲備對工業經濟至關重要的礦物做出重大承諾，也凸顯川普正努力讓美國供應鏈停止依賴中國大陸；中國大陸是全球最大關鍵礦物供應國與加工國。

重要原料價格震盪，可能導致企業暴露在成本劇烈波動之下，進而重創資產負債表。舉例來說，俄羅斯入侵烏克蘭後，鎳價旋即創下史上最大漲幅，反映買家將再也無法採購俄羅斯鎳的憂慮。