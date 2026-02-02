美股早盤／多空拉鋸 大盤與那指開低走高 輝達跌約2%
美股三大指數2日早盤全面上漲，標普500指數與那斯達克指數開低走高，反映市場的多空拉鋸氛圍。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）與比特幣走弱。
道瓊工業指數早盤漲近0.6%，受重機具製造商卡特彼勒與VISA的漲勢拉動。標普500指數、那斯達克指數由黑翻紅，均上漲約0.2%。費城半導體指數漲0.6%。台積電ADR漲近1%。
比特幣2日跌破8萬美元，為去年4月來首見，顯示上周五（30日）金價與銀價重挫後，投資人進一步降低曝險。不過，加密貨幣與黃金、白銀2日盤中跌幅收斂，比特幣最新報價重返7.8萬美元之上。
市場同時把焦點轉向輝達，圍繞AI支出的疑問再起。知情人士透露，輝達原計劃向OpenAI投入1,000億美元的安排已陷入停滯，拖累輝達股價早盤下跌約2%。雲端算力供應商甲骨文宣布啟動規模高達500億美元的籌資計畫，早盤股價漲1%
本周將有超過100家標普500成分企業公布財報，投資人緊盯亞馬遜與Google母公司字母（Alphabet）的業績表現。德意志銀行策略師表示，美股的獲利成長，有望繳出四年來最強勁的表現。
