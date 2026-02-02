年增45%！巨災債去年發行額創高 今年熱度不減

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
CAT債券的功能是讓保險公司籌集資金，使業者在發生颶風或地震等天然災害時有能力理賠，並將保險業者可能蒙受的重大損失分散給投資人承擔。美聯社
巨災債券（CAT bonds）市場2025年發行額創新高，達256億美元，比2024年177億美元的舊紀錄激增45%；新債發行量共達122件，超越2023年95件的舊紀錄，且有15個新的發債單位首次進場。市場人士表示，鑒於投資人大舉湧入此一經常被忽視的市場，預期今年市況將持續熱絡，且投資報酬率仍具吸吸引力。

巨災債市的特色在於提供與股市類似的高報酬率，但震盪幅度低，而且與其他金融市場的關聯性低。

瑞士再保險公司保險相關證券（ILS）主管帕瑪表示，沒有人預料到2025年CAT債券會如此火熱，「各項指標都顯示市場正在成長，包括發行額及發行量增加，有新的發債單位進場，而且巨災風險的涵蓋範圍也明顯擴張，預料此一勢頭仍將持續」。

CAT債券的功能是讓保險公司籌集資金，使業者在發生颶風或地震等天然災害時有能力理賠，並將保險業者可能蒙受的重大損失分散給投資人承擔。

帕瑪表示，CAT市場大約60%的債券都是3年期，投資人在2026年到期的債券屆期後很可能再將資金投入；由於2023年的新債發行額約156億美元，因此這可看作是今年發行額的底部。他並預期今年發行額將成長到200億美元左右；雖不如2025年，但將是次高紀錄。

專門報導CAT債市動向Artemis.bm網站總編輯伊凡斯表示，2023-25年許多CAT債券基金的年投資報酬率連續超過2位數字，因此投資人對這項資產的興趣「非常高」，加上CAT債券已是再保險業者籌集多年期資金的有效工具，又有其他保險業者加入，而且投資愈來愈了解CAT與ILS債券可以作為分散資產的工具，因此可以確保2026年的發行額仍將強勁。

惠譽信評公司分析師也預料CAT債市投資人今年將會把到期債券的本金再投入市場，但這可能使投入的資金增加，從而壓低報酬率；「不過惠譽預料與其他資產相比，2026年CAT債券的報酬率仍將具有吸引力」。

