快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

科技股重挫 亞股普遍收黑

中央社／ 香港2日綜合外電報導
亞股示意圖。（美聯社）
亞股示意圖。（美聯社）

股票、石油及貴金屬市場今天大幅下挫，亞洲主要股市普遍收黑，主因對科技股估值過高的疑慮再度籠罩市場。

法新社報導，在投資人評估地緣政治發展、最新一波企業財報以及美國利率前景之際，市場重現上週最後一個交易日的劇烈震盪。

在人工智慧（AI）題材推動下，股市1月表現強勁，但上週買氣逆轉，投資人再度質疑大舉投資科技業的合理性以及何時才能回本。這也引發科技泡沫可能迅速破裂的疑慮。

最新一波拋售潮出現在微軟（Microsoft）宣布大舉增加AI基礎建設相關支出之後，市場對於企業可能需要一段時間才能看到投資回報的憂慮再現。

科技股權重高的首爾股市今年以來迭創紀錄新高，但今天重挫逾5%，晶片大廠SK海力士（SK hynix）大跌8%，市場巨擘三星電子（Samsung Electronics Co.）股價下滑超過6%。

東京、台北股市收挫逾1%。香港、上海、雪梨、威靈頓、馬尼拉股市也走跌。

雅加達股市同樣重挫，延續上週的頹勢，主因指數編製公司明晟（MSCI）呼籲印尼監管單位調查企業股權結構問題，並警告將暫緩把印尼股票納入其指數或提高權重。

科技股 指數 投資人

延伸閱讀

台股慘殺600點！資金逃去哪？00955逆勢抗跌…這項數據竟贏過波克夏

台股2月震撼教育、資金流向防禦性類股 兩檔日企ETF逆勢漲

投信新募基金多元化 消費、金融股債、貨幣市場型等冒出頭

全球市場觀測站／新興市場優於成熟市場

相關新聞

金銀崩跌為何拖累股市下殺？ 分析師點出1關鍵引發骨牌效應

金融市場1月表現最佳資產上周五急轉直下，湧現沉重賣壓，國際金價和銀價2日延續跌勢，股市也繼續下挫。分析師表示，金價和銀價...

貴金屬拋售拖累亞股重挫 「這指標」提供關鍵線索

貴金屬近日拋售潮引發亞洲股市2日重挫，該區域股票融資餘額也在同時間攀抵全球金融危機以來最高水準，這個情況可為亞股大跌背後...

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 小摩喊金價衝6,300美元

在國際金價重挫之際，新加坡和澳洲湧現排隊等待買進黃金的人潮，凸顯貴金屬散戶需求韌性十足。摩根大通預期，在央行和投資人強勁...

外媒：特斯拉強攻機器人 陸出現「Optimus供應鏈」

特斯拉準備停產部分電動車款，專注於打造人形機器人Optimus。外媒指出，中國大陸浮現「Optimus供應鏈」，而且全球...

科技股湧現拋售潮 韓股KOSPI指數收挫逾5%

人工智慧（AI）帶動的科技股漲勢引發產業泡沫疑慮，再度引來市場關切，亞洲各地股市湧現拋售潮，韓國指標性股價指數KOSPI...

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？ 富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文說，儘管黃金、白銀、比特幣近期崩跌，但現在正是投資人拋開恐懼、逢低搶進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。