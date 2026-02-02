科技股重挫 亞股普遍收黑

股票、石油及貴金屬市場今天大幅下挫，亞洲主要股市普遍收黑，主因對科技股估值過高的疑慮再度籠罩市場。

法新社報導，在投資人評估地緣政治發展、最新一波企業財報以及美國利率前景之際，市場重現上週最後一個交易日的劇烈震盪。

在人工智慧（AI）題材推動下，股市1月表現強勁，但上週買氣逆轉，投資人再度質疑大舉投資科技業的合理性以及何時才能回本。這也引發科技泡沫可能迅速破裂的疑慮。

最新一波拋售潮出現在微軟（Microsoft）宣布大舉增加AI基礎建設相關支出之後，市場對於企業可能需要一段時間才能看到投資回報的憂慮再現。

科技股權重高的首爾股市今年以來迭創紀錄新高，但今天重挫逾5%，晶片大廠SK海力士（SK hynix）大跌8%，市場巨擘三星電子（Samsung Electronics Co.）股價下滑超過6%。

東京、台北股市收挫逾1%。香港、上海、雪梨、威靈頓、馬尼拉股市也走跌。

雅加達股市同樣重挫，延續上週的頹勢，主因指數編製公司明晟（MSCI）呼籲印尼監管單位調查企業股權結構問題，並警告將暫緩把印尼股票納入其指數或提高權重。