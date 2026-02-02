貴金屬拋售拖累亞股重挫 「這指標」提供關鍵線索

貴金屬近日拋售潮引發亞洲股市2日重挫，該區域股票融資餘額也在同時間攀抵全球金融危機以來最高水準，這個情況可為亞股大跌背後原因，提供一些線索。

彭博資訊報導，亞股2日普遍湧現賣壓，以科技股為主的南韓股市下挫，KOSPI指數大跌逾5%；台股以及美、歐股票期指均下滑逾1%。同日，黃金與白銀價格續跌；美元連續第二天走強，美債價格則全面上漲。

與此同時，中國大陸股市的融資餘額上周攀抵歷史新高，此時正值資金大量流入黃金與白銀指數型基金（ETF）。另外，隨著黃金、白銀與全球股市同步創高，台灣和日本的融資餘額相關指標，也攀上金融危機時期水準。

貴金屬與股市兩天內急挫，引發市場揣測，部分槓桿投資人可能為了履行資金義務，被迫拋售整體投資組合中的資產。

新加坡Vantage Point資產管理公司投資長費雷斯（Nick Ferres）指出，多個資產類別出現「快速平倉」現象，顯示槓桿資金正在出場。他說，資金已「轉趨防禦」，目前「有很大部分配置在短債」，盼能挺過這波動盪。