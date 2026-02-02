金銀崩跌為何拖累股市下殺？ 分析師點出1關鍵引發骨牌效應

金融市場1月表現最佳資產上周五急轉直下，湧現沉重賣壓，國際金價和銀價2日延續跌勢，股市也繼續下挫。分析師表示，金價和銀價大跌已引發骨牌效應，保證金增加迫使投資人平倉，進而拋售其他資產。

黃金現貨價格上周一度漲至每英兩近5,600美元，2日盤中最多挫跌10%，報每英兩4,402.95美元。白銀現貨價格上周五暴跌26%，寫下史上最大跌幅，2日盤中再跌16.2%至每英兩71.38美元。亞洲股市2日寫下去年4月初以來最差兩日表現，歐洲股市早盤繼續下挫，期貨市場顯示華爾街股市指數也將進一步下跌。

隨著風險胃納惡化，比特幣價格一度跌破7.5萬美元。美國總統川普上周五提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）下任主席，帶動追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數當天上漲0.7%，2日盤中最多再漲0.3%。

KCM Trade公司首席市場分析師瓦特爾（Tim Waterer）說：「貴金屬市場上周五的混亂讓投資人感到緊張…保證金增加迫使投資人平倉貴金屬部位，導致其他資產湧現賣壓，金價和銀價大跌其實已在其他市場引發骨牌效應。」

芝加哥商品交易所（CME）上周六宣布提高貴金屬期貨保證金，這項調整將在2日收盤後生效。非高風險類別黃金合約保證金將從合約價值的6%上升至8%，高風險類別從6.6%調高至8.8%。白銀合約保證金調整幅度較大，非高風險類別保證金從11%提高至15%，高風險類別從12.1%上升至16.5%。

川普選擇華許擔任Fed主席，使得市場討論突然從短期利率轉向Fed 6.6兆美元的資產負債表，以及Fed資產負債表對市場影響。現年55歲的華許長期以來一直以身為抗通膨鷹派聞名，但如今和川普站在同一陣線，公開呼籲Fed降息。

Indosuez亞洲首席策略師陳文龍說：「投資人對利率『更高更久』感到憂心…讓市場感到困惑的是，川普是否會施壓華許向市場發出新鴿派訊號，這導致許多資產類別和地區行情劇烈波動。」