科技股湧現拋售潮 韓股KOSPI指數收挫逾5%

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
人工智慧（AI）帶動的科技股漲勢引發產業泡沫疑慮，再度引來市場關切。（路透）

人工智慧（AI）帶動的科技股漲勢引發產業泡沫疑慮，再度引來市場關切，亞洲各地股市湧現拋售潮，韓國指標性股價指數KOSPI今天重挫逾5%。

KOSPI指數收盤重挫274.69點或5.26%，報4949.67點。市場巨擘三星電子（Samsung Electronics Co.）下挫逾6%，晶片大廠SK海力士（SK Hynix Inc.）下跌超過8%。

法新社報導，微軟（Microsoft）宣布大幅增加AI基礎設施相關支出後，市場再度擔憂企業需要一段時間才能從投資中看到回報，美國股市1月30日下滑，亞洲股市今天跟進走跌。

儘管KOSPI指數今天大幅回落，自今年初以來，累計仍上漲約20%。

指數 科技股 美國

