金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？ 富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文說，儘管黃金、白銀、比特幣近期崩跌，但現在正是投資人拋開恐懼、逢低搶進的好時機。
他貼文說：「富人與窮人的差別在於：當沃爾瑪降價促銷，窮人會衝進去然後狂買。但當金融市場大降價，即崩跌之際，窮人卻選擇拋售和離場...此時富人會衝進來...大買特買。」
「黃金、白銀、比特幣才剛崩落...也就是大降價...我正在等待...握著滿手現金...開始加碼買進更多折價後的黃金、白銀、及比特幣。」
「你又會怎麼做？」
DIfFERENCE BETWEEN Rich People and Poor People:— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 1, 2026
When Walmart has a SALE poor people rush in and buy, buy, buy.
Yet when the Financial Asset Market has a sale….a.k.a…..CRASH…
the poor sell and run….while the rich rush in….and buy, buy, buy.
The gold, silver, and Bitcoin…
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言