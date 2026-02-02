金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？ 富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文說，儘管黃金、白銀、比特幣近期崩跌，但現在正是投資人拋開恐懼、逢低搶進的好時機。

他貼文說：「富人與窮人的差別在於：當沃爾瑪降價促銷，窮人會衝進去然後狂買。但當金融市場大降價，即崩跌之際，窮人卻選擇拋售和離場...此時富人會衝進來...大買特買。」

「黃金、白銀、比特幣才剛崩落...也就是大降價...我正在等待...握著滿手現金...開始加碼買進更多折價後的黃金、白銀、及比特幣。」

「你又會怎麼做？」