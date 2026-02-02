金價繼續重挫 交易反轉湧出 分析師認為跌到這裡是買點

黃金上周五爆發10多年來最大崩跌後，周一繼續重挫，白銀震盪拉鋸。金銀創紀錄的漲勢太大太急，如今陷入全面反轉。

現貨金價周一亞洲盤交易時段一度大跌 6.3%，跌破每英兩4,600美元。白銀更重挫達 11.9%，觸抵每英兩75美元。白銀走勢劇烈震盪，一度上漲超過 3%，隨後再度陷入急跌。而在前一個交易日，白銀才剛創下史上最慘重的單日跌幅紀錄。

原摩根大通貴金屬交易員、現任獨立市場評論員的高特里布（Robert Gottlieb）認為，這波頹勢尚未結束，市場不願承擔風險的心理將會抑制流動性，「我們必須觀察價格能否找到支撐。歸根究底，先前交易實在太過擁擠。」

渣打銀行北東亞區投資總監鄭子豐說：「我們觀察到相當多投機活動，這也促使在華許獲得提名消息發布後，市場出現反轉。」

鄭子豐指出，美國政府支出前景不明的情況下，金價回落至 4,650 美元是「加碼」的機會。

鄭子豐說：「我們認為無論由誰出任Fed主席，將川普風險納入溢價仍有其必要。川普依然是美國總統，他的財政政策傾向維持擴張。」

大陸投資人逢低承接的力道，將是決定金價大跌後市場走向的關鍵。雖然上海基準金價在開盤後持續走低，但相較於國際金價仍維持溢價。適逢農曆新年前夕，上周末大批買家湧入深圳全國最大的珠寶批發市場，搶購金飾和金條。

金瑞期貨分析師吳子杰（音譯）說：「波動加劇加上農曆新年將至，將促使交易員縮減部位以規避風險。」他也指出，目前正值買進旺季，價格回檔反而有助支撐大陸的零售需求。