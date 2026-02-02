全球需求強勁 亞洲1月製造業景氣全面擴張 台灣PMI創一年最高

全球需求強勁帶動外銷訂單，亞洲製造業景氣1月全面擴張，可見美國加徵關稅帶來的衝擊已暫告一段落，各國決策者也可放心。

調查指出，隨著美國等主要市場維持成長動能，日本和南韓的製造業景氣均以多年來最快的速度增長，為亞洲出口大國的展望增添曙光。受外銷訂單回升帶動，中國1月製造業景氣也加速擴張，和官方公布的放緩結果相反。

中國大陸RatingDog 中國製造業採購經理人指數（PMI）從12月的 50.1 升至 50.3，超過 50 的榮枯分界線，並創下去年10月以來的最高。

樂觀的調查結果可能反映中國大陸正透過出口來抵銷疲軟的國內消費，以支撐這個全球第二大經濟體5.0% 的成長率。

日本受惠於美國和台灣等主要市場需求強勁， 1 月標普採購 PMI從 12 月的 50.0 升至 51.5，創下 2022 年 8 月以來最強勁的表現。南韓 1 月 PMI 也從 12 月的 50.1 升至 51.2，寫下 2024 年 8 月以來最高紀錄。

標普全球市場財智經濟副總監費德斯（Annabel Fiddes）說：「日本製造業 2026 年初重返擴張區間，企業表示產出和新訂單的成長創下近四年來最強上升力道。」

國際貨幣基金（IMF）上個月調升了 2026 年全球經濟成長預測，主要是市場對美國加徵關稅衝擊的疑慮消退，且持續不斷的 AI 投資熱潮增加資產財富，並帶動了生產力提升的預期心理。

台灣 1 月製造業PMI從 12 月的 50.9 升至 51.7，連兩月上升，達到2025年1月來最佳；印尼則從 51.2 升至 52.6。

調查顯示，馬來西亞、菲律賓與越南的製造業景氣在 1 月同樣呈現擴張。