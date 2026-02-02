黃仁勳OpenAI談話掀震盪？韓股受晶片股拖累崩跌逾4%

受晶片股大跌拖累，南韓股市周一重挫，大盤Kospi指數崩跌逾4%，結束連續四天的漲勢。

三星電子一度下跌 3.6%，SK 海力士則大跌 5.4%。

首爾大信證券分析師李慶敏（音譯）在報告中指出：「儘管 Kospi 繼續上修潛力已擴大至 5,800 點，但目前市場需要冷卻短線過熱的情緒。若要走得更遠，必須稍作喘息。」

李慶敏表示，韓股漲勢顯現疲態之際，川普相關的不確定性正日益增加。此外，提名華許出任下屆聯準會主席，也引發了市場對資金流動性的疑慮。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周末在台北表示，先前傳出擬對 OpenAI 投資 1,000 億美元「絕非正式承諾」，輝達將針對每一輪募資「逐案」評估。

Allspring 全球投資基金經理人 Gary Tan 指出，黃仁勳的談話可能對短期信心造成衝擊，特別是今年以來漲幅強勁的 AI 類股。