澳洲央行本周將急轉彎逆勢升息？10年期公債殖利率逼近5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲央行本周可能升息1碼，與全球多數央行走向寬鬆的趨勢背道而馳。路透
由於通貨膨脹居高不下、勞動市場意外走強，澳洲儲備銀行本周可能政策轉向，在距離上次降息不到半年後再度升息，與全球多數央行走向寬鬆的趨勢背道而馳。

利率交換市場反映，本周二將升息1碼至3.85%的機率約為73%，並預計8月前累計升息兩碼。

GSFM投資策略師Stephen Miller指出，通膨是明確而現存的危險，現在不升息，未來可能需要更激進的手段。

全球貨幣政策路徑目前明顯分歧。美國聯準會以及多個亞洲新興經濟體正準備調降借貸成本；歐元區可能按兵不動，日本則不排除進一步收緊政策。

澳洲轉趨緊縮的預期已率先點燃債市。10年期公債殖利率上周一度觸及4.9%。分析師認為，若央行採取行動，該殖利率未來數月可能短暫突破5%，為2023年11月以來首見。

國民銀行（NAB）看法更激進，預期央行將在2月與5月升息，時點早於市場定價。同時，全球對政府財政紀律的憂慮升溫，也加劇主權債殖利率的上行壓力。

促使央行評估政策轉向的，是一系列強勁且出乎預期的數據。去年第4季核心通膨仍處高檔，失業率意外降至4.1%。最新統計顯示，1月職缺數創下近四年來最大單月增幅，房價成長同步加速，凸顯經濟韌性未退。

但即使本周升息成真，市場並不認為這會開啟一波長期緊縮循環。ANZ銀行分析師Adam Boyton認為，這更可能是一場「保險式」的單次調整，因為澳元今年來升值逾4%，本身已對經濟形成實質緊縮效果。

通膨 澳洲

