華許出線後 降息討論降溫 市場緊盯6.6兆美元QE縮表動向

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​美國總統川普拍板提名前聯準會理事華許（圖）出任聯準會主席後，市場關注焦點從短期利率走向速轉向央行高達6.6兆美元的資產負債表。路透
​美國總統川普拍板提名前聯準會理事華許（圖）出任聯準會主席後，市場關注焦點從短期利率走向速轉向央行高達6.6兆美元的資產負債表。路透

美國總統川普拍板提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅速轉向央行高達6.6兆美元的資產負債表規模。

華許長期嚴詞批評聯準會讓資產負債表過度膨脹。市場揣測，若其任命獲確認，他可能加快縮表進程。這項預期上周五一度推升長天期美債殖利率，並帶動美元走強、金銀價格下挫。

自金融危機與新冠疫情以來，聯準會透過大量購買公債與抵押貸款證券穩定市場、壓低借貸成本。華許則多次批評這種量化寬鬆（QE）政策走得太遠，長期扭曲利率，導致「貨幣主導」的局面——意即市場過度依賴央行，不僅助長了華爾街的風險偏好，也變相鼓勵政府累積債務。

他近期受訪時提出解方，主張減少印鈔、讓資產負債表自然縮減，並由財政部專責處理財政事務，認為此舉才能實現更低的利率水準。他並呼籲制定新的「財政部－聯準會協議」，以明確劃分兩者職權及資產負債表的長期目標規模。

然而，縮表實務上面臨重大挑戰。目前聯準會資產規模已遠高於華許上次任職期間。貨幣市場對流動性變化極為敏感，2019年與2025年末均曾因體系流動性吃緊、資金市場承壓，導致短期利率大幅波動，迫使聯準會介入市場，甚至停止量化緊縮（QT），轉而購買短期國庫券以補充體系流動性。

目前聯準會採行「充足準備金」框架，確保銀行體系有足夠的流動性滿足監管與日常支付需求。分析師指出，若要大幅縮表，可能需調整監管架構。此外，華許必須在多數成員支持現行制度的聯邦公開市場委員會（FOMC）凝聚共識。潛在作法包括停止購買短債，或調整所持公債的期限結構以匹配，但任何行動均須審慎拿捏，以避免再度引發市場動盪。

