甲骨文今年將籌資500億美元擴增算力 支應OpenAI在內客戶龐大需求

編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文去年已發債籌資 180 億美元，今將再籌資500億美元。路透
甲骨文（Oracle）周日宣布，計劃今年透過發債和售股籌資 450 億至 500 億美元，用於擴建雲端基礎設施的算力。

甲骨文在新聞稿中說：「本公司籌集資金是為了擴增量能，以滿足甲骨文雲端基礎設施（OCI）最大客戶的合約需求，這些客戶包括超微（AMD）、Meta、輝達（NVIDIA）、OpenAI、TikTok、xAI 等公司。」

這消息發布之際，投資人日益憂心甲骨文等科技巨人投入的人工智慧（AI）鉅額投資能否回收。受此疑慮影響，甲骨文股價已較去年 9 月 10 日的歷史高點重挫超過 50%，市值蒸發逾 4,600 億美元。

甲骨文計劃透過股權相關證券和發行普通股籌集半數資金，其中包括強制轉換特別股，並透過高達 200 億美元的按市價發行（ATM）計畫來執行。

甲骨文也表示，計劃在 2026 年初透過單次發債籌集其餘目標資金。甲骨文去年已發債籌資 180 億美元，是2025年規模數一數二的公司債發債案。

與OpenAI 簽定的合約是甲骨文雲端投資的核心 ，OpenAI 已承諾投入約 3,000 億美元租用甲骨文的伺服器。由於 OpenAI 尚未獲利，加深了市場對於在缺乏明確回報時程下，鉅額資本支出恐造成財務壓力的疑慮。

比特幣跌…一度失守7.6萬美元 數位黃金信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

華許出線後 降息討論降溫 市場緊盯6.6兆美元QE縮表動向

美國總統川普拍板提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅速轉向央行...

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

OpenAI正以低價將ChatGPT帶進美國大學校園，培養下一代使用者，也讓教育成為AI生態的重要戰場。學生的學習方式正在被重塑，教師角色與課程設計面臨挑戰，但這樣的普及會帶來哪些隱性風險？教育公平又會因此產生哪些裂痕？校園真的可能成為科技巨頭的長期商業模式嗎？

甲骨文（Oracle）周日宣布，計劃今年透過發債和售股籌資 450 億至 500 億美元，用於擴建雲端基礎設施的算力。

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

上周五，全球貴金屬市場上演震撼性暴跌。儘管直接誘因是美國總統川普計畫提名華許（Kevin Warsh）領導聯準會，推動美...

高市滅火不成…日圓開盤還是貶了 那指期因黃仁勳投資OpenAI談話下挫

首相高市早苗周末發表日圓走貶對「出口產業而言是巨大機遇」的言論後，日圓兌美元今天開盤應聲走貶。

