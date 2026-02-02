美股進入財報週 谷歌與亞馬遜眾所矚目

快訊

中央社／ 紐約1日專電

美國金融市場上週歷經黃金、白銀暴跌，微軟公布財報市場反應不佳等衝擊，投資人持續關注貴金屬與美元走勢。本週重磅科技公司Alphabet與亞遜將公布業績，而美國國會是否如期3日為政府短期關閉解套也是焦點。

4大「超大雲端業者」（Hyperscalers）中的谷歌（Google）母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon），將分別在美東時間4日、5日公布財報財測；超過120家標普500（S&P 500）業者，包括迪士尼（Disney）與百事可樂（PepsiCo）也將公布業績，美股本週將持續測試人工智慧的底氣及美國經濟整體表現。

同屬超大雲端業者的臉書（Facebook）母公司Meta與微軟（Microsoft）日前公布業績市場反應兩極。

AI助陣下，臉書、Instagram等社群平台廣告效益提升，Meta今年計劃提高AI架構支出6成，市場看好Meta人工智慧發展，一掃去年大型語言模型（LLM）Llama 4市場反應不佳的壓力。微軟因AI投資超出預期，但雲端服務收入放緩，投資人質疑傳統軟體業者跨入AI後的競爭力。

Alphabet與亞馬遜同樣受惠於AI浪潮，過去3年股價呈倍數成長，本週將繼續面臨市場檢驗。

谷歌去年與人工智慧業者OpenAI、Anthropic與蘋果（Apple）達成跨界協議，AI能力大幅提升。去年推出的Gemini 3在谷歌搜尋使用者中廣獲好評，市場預期Alphabet今年將持續提高AI投資，網路搜尋業者跨入AI年代的商業策略是分析師關注焦點。

亞馬遜擁有領先雲端科技與高素質大數據，但投資人關切網路零售業與人工智慧產業的競爭策略。

此外，美國國會預算撥款僵局也是影響本週金融市場的因素。

美國移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃2名抗議者，民主黨籍議員以阻攔預算撥款反制，聯邦參議院雖然在1月30日通過臨時支出法案，但眾議院2月2日才復會，全案可能3日通過。

美國國會因兩黨政策差異導致關閉政府時有所聞，部分公部門近期短暫關閉影響雖不大，但國土安全部資金協商仍未解，未來還是有可能出現政府停擺危機。

比特幣跌…一度失守7.6萬美元 數位黃金信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

華許出線後 降息討論降溫 市場緊盯6.6兆美元QE縮表動向

美國總統川普拍板提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅速轉向央行...

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

OpenAI正以低價將ChatGPT帶進美國大學校園，培養下一代使用者，也讓教育成為AI生態的重要戰場。學生的學習方式正在被重塑，教師角色與課程設計面臨挑戰，但這樣的普及會帶來哪些隱性風險？教育公平又會因此產生哪些裂痕？校園真的可能成為科技巨頭的長期商業模式嗎？

甲骨文今年將籌資500億美元擴增算力 支應OpenAI在內客戶龐大需求

甲骨文（Oracle）周日宣布，計劃今年透過發債和售股籌資 450 億至 500 億美元，用於擴建雲端基礎設施的算力。

金銀為何瞬間崩盤？後市怎麼走？中國投機熱錢成最大變數

上周五，全球貴金屬市場上演震撼性暴跌。儘管直接誘因是美國總統川普計畫提名華許（Kevin Warsh）領導聯準會，推動美...

高市滅火不成…日圓開盤還是貶了 那指期因黃仁勳投資OpenAI談話下挫

首相高市早苗周末發表日圓走貶對「出口產業而言是巨大機遇」的言論後，日圓兌美元今天開盤應聲走貶。

