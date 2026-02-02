高市滅火不成…日圓開盤還是貶了 那指期因黃仁勳投資OpenAI談話下挫
首相高市早苗周末發表日圓走貶對「出口產業而言是巨大機遇」的言論後，日圓兌美元今天開盤應聲走貶。
日圓兌美元匯率一度下跌 0.4%，至 155.43 日圓。
高市昨天已在社群平台X澄清，「我沒有說日圓走強是好事，或日圓走弱是壞事」，「我只是認為需要建立一個能夠抵禦匯率波動的強健經濟體，並非如部分媒體所影射，是在強調日圓走弱的好處」。
此外，金融市場周一開盤延續了1月底風險情緒低迷的慘澹氛圍。那斯達克 100 指數期貨下跌0.8% ，可能是受到輝達執行長黃仁勳對 OpenAI 基礎設施投資採取「按部就班」談話的影響。標普 500 E-mini 期貨跌幅亦超過 0.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言