高市滅火不成…日圓開盤還是貶了 那指期因黃仁勳投資OpenAI談話下挫

首相高市早苗周末發表日圓走貶對「出口產業而言是巨大機遇」的言論後，日圓兌美元今天開盤應聲走貶。

日圓兌美元匯率一度下跌 0.4%，至 155.43 日圓。

高市昨天已在社群平台X澄清，「我沒有說日圓走強是好事，或日圓走弱是壞事」，「我只是認為需要建立一個能夠抵禦匯率波動的強健經濟體，並非如部分媒體所影射，是在強調日圓走弱的好處」。

此外，金融市場周一開盤延續了1月底風險情緒低迷的慘澹氛圍。那斯達克 100 指數期貨下跌0.8% ，可能是受到輝達執行長黃仁勳對 OpenAI 基礎設施投資採取「按部就班」談話的影響。標普 500 E-mini 期貨跌幅亦超過 0.5%。

黃金、白銀和比特幣也同步繼續走低。