本周開盤前 五件國際事不可不知

金銀上周五自歷史高點崩跌，為貴金屬市場混亂的1月畫下句點後，交易者正嚴陣以待開盤。大宗商品和外匯市場的劇烈波動，讓人工智慧（AI）類股的漲勢及欲振乏力的比特幣，相形之下反而平靜得多。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

被視為鷹派的前聯準會（Fed）理事華許獲提名為新Fed主席，美元應聲勁場，讓「貶值交易」為之洩氣，黃金和白銀價格30日雙雙暴跌，翻轉本月來迭創新高的凌厲漲勢。

現貨金價紐約30日收盤暴跌8.9%至每英兩4,894.23美元，跌破5,000美元，盤中跌幅最深逾12%，是1980年代初以來僅見。

銀價盤中崩落36%，寫下史上最大盤中跌幅紀錄，收盤報85.2美元，跌幅高達26%。

引爆這陣史詩級跌幅的導火線，是美國總統川普宣布提名華許接掌Fed。由於華許抗通膨鷹派色彩鮮明，投資人下修對Fed降息預期，美元隨之強彈，重創以美元計價的貴金屬。美元指數（DXY）從四年低谷彈升，周線挺升0.7%。

比特幣繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近12.5萬美元高點回落約40%，顯示市場對比特幣能成為「數位黃金」的信念日漸瓦解，且頹勢可能維持許久。

也因為華許 那指領跌 美股全面收黑

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（Fed）主席後，對於Fed後續貨幣政策帶來的不確定性，導致美股應聲走低。

投資人未來幾天將繼續消化上周五的一連串進展，包括華許的人事安排。在微軟交出令人失望的財報並拖累大盤後，美股將迎接另一波企業財報考驗，另兩家「科技七雄」Alphabet和亞馬遜最受矚目。

標普500指數和道瓊工業指數上周五各跌0.4%。費城半導體指數大跌3.9%，台積電ADR跌2.7%。

高市：未鼓吹日圓貶值

日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日圓貶值的訊息，顯然擔心2日市場開盤時，日圓匯率會劇烈波動。

高市在社群平台X貼文說，「我沒有說日圓走強是好事，或日圓走弱是壞事」，「我只是認為需要建立一個能夠抵禦匯率波動的強健經濟體，並非如部分媒體所影射，是在強調日圓走弱的好處」。

黃仁勳：對OpenAI投資1,000億美元並非承諾

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，該公司擬對 OpenAI 投資 1,000 億美元一事「絕非承諾」，並強調參與任何籌資案都將「逐一評估」。

黃仁勳周日在台北向媒體表示：「那絕非承諾。他們邀請我們投資最高 1,000 億美元，我們當然對此受邀感到非常高興且榮幸，但我們會按部就班地進行投資。」

華爾街日報上周五報導，這項於 9 月公布的投資案已經停擺，主要是輝達內部有人對此交易表示疑慮。報導說，黃仁勳私下場合強調這份 1,000 億美元的協議不具約束力。

印度衝刺經濟 強攻半導體

印度1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土加工、生物製藥等戰略產業，但也大幅提高證券交易稅（STT）稅率，衝擊印度股市1日盤中表現，在美國關稅協議依舊遙遠之際，抑制市場信心，經濟學家指出，央行本周也可能降息，以刺激景氣。

印度財政部長西塔拉曼1日公布2027年度（今年4月-明年3月）聯邦政府預算，在全球風險升高之際，以擴大支出維持經濟穩定，同時兼顧維持財政紀律，在預測國內生產毛額（GDP）將成長下，預估預算赤字占國內生產毛額（GDP）將微降0.1個百分點至4.3%，債務占比將下滑0.5個百分點至55.6%。