布拉格租金與物價飆升 中東歐生活成本最高城市

中央社／ 布拉格1日專電

根據調查，隨著捷克首都布拉格的租金、食品價格上漲，布拉格已超越波蘭華沙、斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，以及匈牙利首都布達佩斯，成為中東歐生活成本最高的首都。此現象迫使居民重新評估長期居住在布拉格的價值。

根據Numbeo生活成本數據庫，布拉格在中東歐城市生活成本綜合指數中排名第一，得分60.5，超越布拉第斯拉瓦的56.3分、華沙的53.8分，以及布達佩斯的52.3分。

布拉格租金價格仍低於德國首都柏林、奧地利首都維也納，因西歐城市的住房成本更高。捷克媒體Expats.cz指出，這也讓布拉格處於一個尷尬的位置：「超越中東歐城市的價格，卻未能匹配西歐水平的薪資與住房供應」。

布拉格的食品價格指數在中東歐內最高，而租金指數則位居第二，使每月基本生活費壓力沉重。雖然布拉格平均用餐成本仍比布拉第斯拉瓦、波蘭的克拉科夫（Kraków）、羅馬尼亞的康士坦塔（Constanța）便宜，但Expats.cz指出，省下的開銷難以抵消住房與食品成本。

在布拉格住房是問題核心，多年來建設不足使得供應短缺，推高買房與租房價格，市中心套房月租約為2萬至2.6萬克朗（約新台幣3萬至4萬元）。

根據Expats.cz的引述，金融公司Port分析師拉什卡（Lukáš Raška）表示，即便收入相對較高的家庭，也因住房支出占預算比例高而增加經濟負擔。對依賴捷克本地薪資的居民而言，這些租金仍占收入比例過高，顯示布拉格正處於「太貴、薪資卻不足」的尷尬局面。

布拉格的房租上漲速度已快過薪資增長。2025年研究顯示，布拉格是中東歐購買新公寓最不划算的城市，購買70平方公尺的公寓需要約15.5年的薪資。

對於收入高於平均水平的人，布拉格仍具有吸引力，特別是從事國際職位、科技、金融或高管工作的人，或部分收入以外幣支付的群體。然而，對依賴本地薪資的人而言，情況正逐漸改變。首次購房者面臨嚴峻的負擔門檻，而需要更多居住空間的家庭與遠距工作者，也因房租、水電瓦斯等生活費上漲而承受更大壓力。

對越來越多居民來說，布拉格不再是便宜的地方，而是一座需要在居住空間、通勤距離與生活支出間不斷取捨的城市。

薪資 中東 指數

延伸閱讀

捷克修法嚴管共產宣傳 親俄商品成法律灰色地帶

布拉格高堡神秘地下坑道 查理大橋原始雕像安然保存

布拉格城堡衛隊擴大招募新成員 放寬身高標準

從教會審判到共產迫害 捷克小說揭「女巫」真實面貌

相關新聞

日相高市澄清未鼓吹日圓貶值 改口說貶值有好有壞

日本首相高市早苗2月1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，顯然擔心2...

比特幣跌破7.8萬美元...去年4月來最低 分析師：「數位黃金」地位不保

比特幣行情繼續下挫，1日盤中跌破7.8萬美元，盤旋在美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已從去年的...

砸錢了…但56%的CEO沒看到AI提升業績 漏掉3件事最要命

「錢砸了，成果呢？」這大概是過去一年來，全球企業高層與董事會裡最令人焦慮的對話。

中日關係惡化影響旅遊 日去年12月外國人住宿減少5.9%

中日關係持續惡化、未見起色，連帶訪日陸客大幅減少。去年12月在日本住宿的外國人下滑5.9%，至1,490萬人次。此外，日...

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，Nvidia輝達(另稱英偉達)計畫向OpenAI投資高達1000億元，以協助其訓練...

SpaceX建環球軌道資料中心 要發射百萬顆衛星

億萬富豪馬斯克旗下航太公司SpaceX，正申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道資料中心網路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。