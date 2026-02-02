Waymo 估值衝1,100億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

情人士透露，Google母公司字母（Alphabet）旗下自駕車事業Waymo，將完成最新一輪160億美元籌資，估值將翻增一倍多，達到逼近1,100億美元水準。

綜合彭博資訊與英國金融時報（FT）報導，知情人士表示，字母將對Waymo注資約130億美元，其餘資金來自紅衫資本（Sequoia）、DST全球、Dragoneer投資集團等新進投資人。消息人士指出，Waymo的年度經常性營收（ARR）已攀升至逾3.5億美元，本輪融資也獲三倍超額認購。新創公司常使用ARR來衡量訂閱型營收。

知情人士披露，Waymo將在2月結束這輪募資，若成功籌得目標資金，估值將比2024年10月時的逾450億美元，勁增一倍多。

Waymo目前在舊金山、洛杉磯、鳳凰城與邁阿密等地營運，正籌集更多資金以拓點至紐約等其他美國城市。該公司去年也在倫敦、東京等城市啟動測試，以因應馬斯克的特斯拉、中國大陸百度來勢洶洶的挑戰。

為削減成本，Waymo準備將車隊使用車型，從現有的捷豹I–Pace休旅車，擴展至現代Ioniq 5和中國大陸極氪的較大型廂型車。

