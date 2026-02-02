馬斯克捐款 修補川普關係 助力在期中選舉勝出

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
全球首富馬斯克（路透）
全球首富馬斯克（路透）

全球首富馬斯克1月已捐給共和黨1,000萬美元，以幫助該黨在今年美國期中選舉獲勝，顯示先前威脅組建新政黨的他，正在修補與美國總統川普的關係。

英國金融時報（FT）報導，美國聯邦選舉委員會（FEC）的文件顯示，馬斯克已各捐500萬美元，給共和黨參議員和眾議員候選人的主要募款平台，並為自己的政治基金擴增數百萬美元。他去年的政治支出已達7,500萬美元。

馬斯克去年曾痛批川普的「大而美」支出法案，並曾暗示已故淫魔艾普斯坦的性犯罪文件內容涉及到川普，使兩人關係決裂，他還在去年與川普的爭執升高到白熱化之際，馬宣布計劃組建「美國黨」（America Party），以對抗他認為將使「國家破產」的所謂「一黨制度」。

但馬斯克的最新捐款行動顯示，他已重新建立自己在共和黨政界的金融影響力。他在捐款前幾周，還與川普在海湖山莊共進晚餐，川普後來也說馬斯克「是個好人」。

申報文件也顯示，川普的超級政治行動委員會（Super Pac）Maga In今年選舉資金已高達3.04億美元，是共和黨內迄今的最大勢力。最近幾周的大戶金主包括OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）與妻子安娜，去年12月分別捐了1,250萬美元，與川普家族經營的企業簽署多項合作協議的Crypto.com，也在同月捐2,000萬美元。

紐約時報分析，有四股勢力的「鈔能力」可能影響今年美國期中選舉的結果，包括川普的Super PAC、人工智慧（AI）產業、加密貨幣產業，以及親以色列的遊說團體。

AI產業資助的Super Pac「引領未來」（Leading the Future）在去年下半年籌得5,030萬美元，幾乎全部來自OpenAI創辦人家族和創投公司Andreessen Horowitz。

「引領未來」也向兩個附屬Super Pac捐輸了1,000萬美元，這三個組織今年初合計手握約5,000萬美元資金。

加密貨幣巨頭支持的Fairshake在去年下半年籌得7,380萬美元，主要來自Coinbase和Ripple等加密貨幣公司。Fairshake及其兩個附屬組織在2026年初擁有1.93億美元資金。

親以色列的Super Pac「聯合民主計畫」（UDP）在2025年下半年籌集6,160萬美元，今年年初已擁有近9,600萬美元的資金，使其成為美國資金最雄厚的外部團體之一。

美國期中選舉 馬斯克 川普

延伸閱讀

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

川普稱印度將購買委內瑞拉石油 歡迎中國跟進

共軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老闆

美國伊朗談判中 川普暗示不打了「可能達成協議」

相關新聞

比特幣跌 一度失守7.6萬美元 「數位黃金」信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

非法穩定幣交易 漸增

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

印度衝刺經濟強攻半導體 瞄準資料中心、稀土加工等戰略產業

印度1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土加工、生物製藥等戰略產業...

南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

在半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

美局部關門 牽動就業報告 周五勞動數據是否延後公布受關注

由於美國在明尼亞波利市的移民鎮壓行動使國會預算談判脫軌，美國聯邦政府政府上周六（1月31日）局部關門，可能牽動本周五（6...

高市：未鼓吹日圓貶值

日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。