馬斯克捐款 修補川普關係 助力在期中選舉勝出

全球首富馬斯克1月已捐給共和黨1,000萬美元，以幫助該黨在今年美國期中選舉獲勝，顯示先前威脅組建新政黨的他，正在修補與美國總統川普的關係。

英國金融時報（FT）報導，美國聯邦選舉委員會（FEC）的文件顯示，馬斯克已各捐500萬美元，給共和黨參議員和眾議員候選人的主要募款平台，並為自己的政治基金擴增數百萬美元。他去年的政治支出已達7,500萬美元。

馬斯克去年曾痛批川普的「大而美」支出法案，並曾暗示已故淫魔艾普斯坦的性犯罪文件內容涉及到川普，使兩人關係決裂，他還在去年與川普的爭執升高到白熱化之際，馬宣布計劃組建「美國黨」（America Party），以對抗他認為將使「國家破產」的所謂「一黨制度」。

但馬斯克的最新捐款行動顯示，他已重新建立自己在共和黨政界的金融影響力。他在捐款前幾周，還與川普在海湖山莊共進晚餐，川普後來也說馬斯克「是個好人」。

申報文件也顯示，川普的超級政治行動委員會（Super Pac）Maga In今年選舉資金已高達3.04億美元，是共和黨內迄今的最大勢力。最近幾周的大戶金主包括OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）與妻子安娜，去年12月分別捐了1,250萬美元，與川普家族經營的企業簽署多項合作協議的Crypto.com，也在同月捐2,000萬美元。

紐約時報分析，有四股勢力的「鈔能力」可能影響今年美國期中選舉的結果，包括川普的Super PAC、人工智慧（AI）產業、加密貨幣產業，以及親以色列的遊說團體。

AI產業資助的Super Pac「引領未來」（Leading the Future）在去年下半年籌得5,030萬美元，幾乎全部來自OpenAI創辦人家族和創投公司Andreessen Horowitz。

「引領未來」也向兩個附屬Super Pac捐輸了1,000萬美元，這三個組織今年初合計手握約5,000萬美元資金。

加密貨幣巨頭支持的Fairshake在去年下半年籌得7,380萬美元，主要來自Coinbase和Ripple等加密貨幣公司。Fairshake及其兩個附屬組織在2026年初擁有1.93億美元資金。

親以色列的Super Pac「聯合民主計畫」（UDP）在2025年下半年籌集6,160萬美元，今年年初已擁有近9,600萬美元的資金，使其成為美國資金最雄厚的外部團體之一。