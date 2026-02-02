非法穩定幣交易 漸增

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

區塊鏈研究公司Chainalysis最新發表的「2026虛擬貨幣犯罪報告」指出，被用於洗錢等非法交易活動的虛擬貨幣，已迅速地從比特幣改為穩定幣。2025年非法的加密貨幣收款位址收受將近1,540億美元資金，年增162%，主要是國際上遭制裁實體收取的資金暴增694%。

在整個加密貨幣生態系中，用於非法交易的加密貨幣占比其實相當小，但加密資產類型持續改變，最明顯的變化便是穩定幣已逐漸取代比特幣，成相關非法交易的主流工具，去年占比已升到84%，遠高於五年前的15%。2020年時，高達70%的非法加密貨幣交易以比特幣進行。

這也符合整體加密貨幣生態系統的發展，主要是因為穩定幣的跨境交易較容易、波動性較低、實用性較高。

南韓金融中心負責人崔公必（音譯）表示，由於美國對俄羅斯、北韓和伊朗等國祭出金融制裁，因此國家層級的秘密交易不斷增加，這也是非法穩定幣交易日漸猖獗的一大原因。

他補充道，像北韓這類國家偏愛穩定幣，因為這種加密資產釘住美元，且較難追蹤到個人資訊，價格也比較穩定。