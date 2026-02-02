非法穩定幣交易 漸增

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

區塊鏈研究公司Chainalysis最新發表的「2026虛擬貨幣犯罪報告」指出，被用於洗錢等非法交易活動的虛擬貨幣，已迅速地從比特幣改為穩定幣。2025年非法的加密貨幣收款位址收受將近1,540億美元資金，年增162%，主要是國際上遭制裁實體收取的資金暴增694%。

在整個加密貨幣生態系中，用於非法交易的加密貨幣占比其實相當小，但加密資產類型持續改變，最明顯的變化便是穩定幣已逐漸取代比特幣，成相關非法交易的主流工具，去年占比已升到84%，遠高於五年前的15%。2020年時，高達70%的非法加密貨幣交易以比特幣進行。

這也符合整體加密貨幣生態系統的發展，主要是因為穩定幣的跨境交易較容易、波動性較低、實用性較高。

南韓金融中心負責人崔公必（音譯）表示，由於美國對俄羅斯、北韓和伊朗等國祭出金融制裁，因此國家層級的秘密交易不斷增加，這也是非法穩定幣交易日漸猖獗的一大原因。

他補充道，像北韓這類國家偏愛穩定幣，因為這種加密資產釘住美元，且較難追蹤到個人資訊，價格也比較穩定。

加密貨幣 比特幣

延伸閱讀

西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

美股續強比特幣轉弱？網熱議「股幣脫勾」：資金改投真金白銀

歸國事業是一大騙局！日本法院判北韓須賠在日朝鮮人脫北者

相關新聞

比特幣跌 一度失守7.6萬美元 「數位黃金」信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

非法穩定幣交易 漸增

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

印度衝刺經濟強攻半導體 瞄準資料中心、稀土加工等戰略產業

印度1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土加工、生物製藥等戰略產業...

南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

在半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

美局部關門 牽動就業報告 周五勞動數據是否延後公布受關注

由於美國在明尼亞波利市的移民鎮壓行動使國會預算談判脫軌，美國聯邦政府政府上周六（1月31日）局部關門，可能牽動本周五（6...

高市：未鼓吹日圓貶值

日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。