比特幣跌 一度失守7.6萬美元 「數位黃金」信念崩解

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點。路透

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近12.5萬美元高點回落約40%，顯示市場對比特幣能成為「數位黃金」的信念日漸瓦解，且頹勢可能維持許久。

彭博資訊報價顯示，比特幣1日一度跌0.4%至77,923.87美元；該加密貨幣1月31日一度觸及75,709.88美元，為去年4月來最低。

CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值上周末蒸發至少1,110億美元。另據造市商Coinglass表示，同期至少16億美元的空頭和多頭部位遭平倉，主要集中在比特幣和乙太幣。

比特幣1月累計下跌近11%，為連續第四個月下挫，為2018年來最長的月線跌勢。造市商Wincent主管霍華德更認為，「我認為比特幣今年將不會再創新高。」

比特幣近來的跌勢反映市場的悲觀情緒，許多原能支撐比特幣的市場發展，都反而造成拖累，例如美元疲軟與金銀價格屢創新高，都未拉抬比特幣，因為是反映川普政府政策的風險，之後金銀價格暴跌、川普宣布提名聯準會（Fed）前理事華許為Fed下任主席、推升美元後，還加劇比特幣賣壓。

同時，比特幣現貨指數型基金（ETF）也持續失血，反映主流買家的買盤疲軟，並且使得市場再度質疑比特幣在更廣泛投資組合的角色。

品浩董事總經理達宛（Pramol Dhawan）表示，比特幣作為數位黃金的敘事已「消失」，價格下滑顯示它「不是一場貨幣革命」。

歷史經驗顯示，比特幣低迷態勢可能會維持許久，例如之前在2017年攀峰後花了近三年回升，以及從2021年高點回落後，花了28個月復甦。

Kaiko分析師佛洛森從先前低迷時期加密貨幣平台合約趨勢判斷，當前頹勢可能才走到25%的周期階段，推估還要六到九個月，大規模回升趨勢才會穩固。

同時，比特幣還面臨必須與人工智慧（AI）與貴金屬爭搶資金的挑戰。

