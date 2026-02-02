高市：未鼓吹日圓貶值
日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日圓貶值的訊息，顯然擔心2日市場開盤時，日圓匯率會劇烈波動。
高市在社群平台X貼文說，「我沒有說日圓走強是好事，或日圓走弱是壞事」，「我只是認為需要建立一個能夠抵禦匯率波動的強健經濟體，並非如部分媒體所影射，是在強調日圓走弱的好處」。
她1月31日在神奈川為自民黨候選人山際大志郎助選時，提到許多人認為日圓現在走弱是壞事，但其實帶給出口產業大好機會。她還說，匯率走軟在面對美國關稅時對汽車業提供了緩衝，帶來「極大」幫助。
高市表示，日圓貶值雖然導致進口物價變高，影響民眾的生活和事業，但對國內投資、出口和海外收入有幫助。她還提到日本的外匯特別會計帳戶，也受益於日圓貶值。根據財務省的最新資料，截至去年3月該帳戶餘額約187兆日圓（1.2兆美元）。
她也說，民主黨執政期間日圓大幅升值，但到底是日圓升值好，還是貶值好，很難一概而論。但她沒提到日圓貶值可能引發通膨。
前首相野田佳彥表示，日圓過度貶值會傷害一般家庭，「一般民眾的角度不見了，這讓我再度感到憂心。」
