南韓大學畢業生薪情 比台日好

南韓雇主團體「韓國企業總會」（KEF）的報告指出，南韓大學畢業社會新鮮人經購買力平價（PPP）調整後的起薪，高於台灣和日本的大學畢業社會新鮮人。

KEF於1日公布韓日台等國大學畢業新進員工的年度起薪比較報告，指出以2024年薪資經購買力平價調整後，南韓大學畢業社會新鮮人平均起薪約4萬2,160美元，較日本高24.5%，更比台灣的2萬9,877美元（約台幣94.7萬元）高出41.1%。

KEF的報告指出，若按企業規模，南韓各規模企業的大學畢業生，起薪皆高於台灣。在中小企業區間，韓企（僱用5至99名員工）比台企（1至199人）高44.9%；在大企業區間，南韓則高出台灣37.0%。報告也顯示，南韓和台灣的大企業起薪都高於中小企業，但台灣不同規模企業之間的起薪差距，大於南韓。

產業別方面，在可比較的17個產業中，韓國大學畢業新進員工起薪全數高於台灣，其中差距較明顯的包括營建業，約為台灣的1.61倍；自來水、下水道與廢棄物處理業約為1.57倍；專業、科學與技術業則約1.55倍。