南韓大學畢業生薪情 比台日好

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓雇主團體「韓國企業總會」（KEF）的報告指出，南韓大學畢業社會新鮮人經購買力平價（PPP）調整後的起薪，高於台灣和日本的大學畢業社會新鮮人。

KEF於1日公布韓日台等國大學畢業新進員工的年度起薪比較報告，指出以2024年薪資經購買力平價調整後，南韓大學畢業社會新鮮人平均起薪約4萬2,160美元，較日本高24.5%，更比台灣的2萬9,877美元（約台幣94.7萬元）高出41.1%。

KEF的報告指出，若按企業規模，南韓各規模企業的大學畢業生，起薪皆高於台灣。在中小企業區間，韓企（僱用5至99名員工）比台企（1至199人）高44.9%；在大企業區間，南韓則高出台灣37.0%。報告也顯示，南韓和台灣的大企業起薪都高於中小企業，但台灣不同規模企業之間的起薪差距，大於南韓。

產業別方面，在可比較的17個產業中，韓國大學畢業新進員工起薪全數高於台灣，其中差距較明顯的包括營建業，約為台灣的1.61倍；自來水、下水道與廢棄物處理業約為1.57倍；專業、科學與技術業則約1.55倍。

南韓 規模 新鮮人

延伸閱讀

AI記憶體晶片需求爆發 南韓1月出口創同期新高

香港北部都會區磁吸30企業 投資推廣署助對接落戶

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

世界盃男籃／戰南韓中國16人出爐 劉錚、高錦瑋回歸

相關新聞

比特幣跌 一度失守7.6萬美元 「數位黃金」信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

非法穩定幣交易 漸增

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

印度衝刺經濟強攻半導體 瞄準資料中心、稀土加工等戰略產業

印度1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土加工、生物製藥等戰略產業...

南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

在半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

美局部關門 牽動就業報告 周五勞動數據是否延後公布受關注

由於美國在明尼亞波利市的移民鎮壓行動使國會預算談判脫軌，美國聯邦政府政府上周六（1月31日）局部關門，可能牽動本周五（6...

高市：未鼓吹日圓貶值

日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。