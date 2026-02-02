美局部關門 牽動就業報告 周五勞動數據是否延後公布受關注

由於美國在明尼亞波利市的移民鎮壓行動使國會預算談判脫軌，美國聯邦政府政府上周六（1月31日）局部關門，可能牽動本周五（6日）的就業數據公布時程。但聯邦眾議院本周力拚接力通過預算協議，專家認為，這次關門期間可能很短，且影響有限。

移民與海關執法局（ICE）人員在明尼亞波利市先後射殺兩名民眾後，使兩黨未能在1月30日期限前敲定預算協，聯邦政府1月31日起局部關門，為總統川普重返白宮以來二度關門，財政部、國防部、國土安全部、運輸部、衛生與公共服務部以及勞工部都停止運作，涉及到公共安全、國家安全及保護政府財產的聯邦政府單位，與多數主要社福計畫則不受影響。

不過，在美國總統川普的支持下，共和黨同意民主黨分割國土安全部預算的要求，先讓其他重要部會獲得截至9月30日的今年度完整預算，以換取時間來進行新的政策談判，聯邦參議院1月30日已依協議通過五項重要撥款。

聯邦眾議院2日將恢復議事，眾院議長強生表示，目標是在本周初就通過預算計畫，眾院規則委員會已安排美東時間2日下午表決，為全院表決鋪路。

若眾院本周能通過協議，並結束政府關門，議員將協商對移民執行局的運作採取新的問責措施。

只是，還不清楚勞工部勞工統計局（BLS）是否會因為政府短暫關門，而延後原定6日發布的1月就業報告。

不過，預算協議要在眾院通過可能仍面臨挑戰。共和黨只以些微優勢掌控眾院，而多位共和黨眾議員抗拒調整國土安全部預算，眾院民主黨團也未承諾將支持參院敲定的協議。

但政府繼續關門對兩黨都沒好處，尤其是在上次關門期間承受更多責怪的共和黨。