南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

在半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

南韓產業通商資源部（MOTIE）1日公布，1月出口額較去年同期成長33.9%至658.5億美元，為連續第八個月成長，是1月出口額首度超越600億美元，經工作日調整的日均出口額年增14%至28億美元，也是同期新高。

南韓1月進口增長12%，達到571.1億美元，因而出現87.4億美元的貿易順差，連續第12個月保持順差。

半導體產品扮演火車頭，1月出口額年增一倍以上至205億美元，直追去年12月創下的208億美元紀錄，主要歸因於全球對人工智慧（AI）的旺盛需求，及記憶體晶片價格持續上漲。南韓晶片出口額已連續十個月創同期新高。汽車出口也有所斬獲，年比成長22%至60.7億美元，為歷年1月次高紀錄 ，歸因於工作日增加（今年農曆新年假期在2月）以及混合動力車和電動車的需求強勁。

整體而言，在南韓15項主要出口商品中，有13項都在1月年比成長，包括無線通訊設備、顯示器、石油產品和生物健康產品。農漁產品和化妝品的表現特別搶眼，分別成長19%和36%，均略高於10億美元，同創1月新高紀錄。

在出口地方面，南韓1月對美國出口額年增30%至120億美元，創下歷年1月新高。但受關稅上漲影響最大的汽車和機械出口額分別下滑13%和34%。

在晶片出口成長助攻下，南韓對最大貿易夥伴中國的出口額飆升47%，達到135億美元。對東協（ ASEAN）的出口額也成長41%，達到121億美元，創1月歷史新高以及並列歷年單月第三高；對歐盟的出口則增加7%，達到54億美元。