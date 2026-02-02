南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
南韓1月出口額較去年同期成長逾30%，歷來同期新高。（路透）
南韓1月出口額較去年同期成長逾30%，歷來同期新高。（路透）

半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

南韓產業通商資源部（MOTIE）1日公布，1月出口額較去年同期成長33.9%至658.5億美元，為連續第八個月成長，是1月出口額首度超越600億美元，經工作日調整的日均出口額年增14%至28億美元，也是同期新高。

南韓1月進口增長12%，達到571.1億美元，因而出現87.4億美元的貿易順差，連續第12個月保持順差。

半導體產品扮演火車頭，1月出口額年增一倍以上至205億美元，直追去年12月創下的208億美元紀錄，主要歸因於全球對人工智慧（AI）的旺盛需求，及記憶體晶片價格持續上漲。南韓晶片出口額已連續十個月創同期新高。汽車出口也有所斬獲，年比成長22%至60.7億美元，為歷年1月次高紀錄 ，歸因於工作日增加（今年農曆新年假期在2月）以及混合動力車和電動車的需求強勁。

整體而言，在南韓15項主要出口商品中，有13項都在1月年比成長，包括無線通訊設備、顯示器、石油產品和生物健康產品。農漁產品和化妝品的表現特別搶眼，分別成長19%和36%，均略高於10億美元，同創1月新高紀錄。

在出口地方面，南韓1月對美國出口額年增30%至120億美元，創下歷年1月新高。但受關稅上漲影響最大的汽車和機械出口額分別下滑13%和34%。

在晶片出口成長助攻下，南韓對最大貿易夥伴中國的出口額飆升47%，達到135億美元。對東協（ ASEAN）的出口額也成長41%，達到121億美元，創1月歷史新高以及並列歷年單月第三高；對歐盟的出口則增加7%，達到54億美元。

南韓 半導體

延伸閱讀

AI記憶體晶片需求爆發 南韓1月出口創同期新高

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

世界盃男籃／戰南韓中國16人出爐 劉錚、高錦瑋回歸

相關新聞

比特幣跌 一度失守7.6萬美元 「數位黃金」信念崩解

比特幣行情繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近...

非法穩定幣交易 漸增

最新研究顯示，穩定幣已取代比特幣，成為加密貨幣相關非法交易活動中，最常被使用的工具。

印度衝刺經濟強攻半導體 瞄準資料中心、稀土加工等戰略產業

印度1日公布新年度預算案，持續以押注製造業與基礎建設衝刺經濟成長，尤其針對半導體與資料中心、稀土加工、生物製藥等戰略產業...

南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

在半導體需求強勁的推動下，南韓1月出口額較去年同期成長逾30%至歷來同期新高，且成長率是2011年來最大。

美局部關門 牽動就業報告 周五勞動數據是否延後公布受關注

由於美國在明尼亞波利市的移民鎮壓行動使國會預算談判脫軌，美國聯邦政府政府上周六（1月31日）局部關門，可能牽動本周五（6...

高市：未鼓吹日圓貶值

日本首相高市早苗1日澄清她先前指日圓貶值有好處的言論，改口表示日圓貶值有好有壞，她對匯率走勢沒有特別偏好，釋出沒有鼓吹日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。