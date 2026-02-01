路透：印度調整外企提供代工廠設備法規 蘋果受惠

快訊

中央社／ 新德里1日綜合外電報導

印度政府今天宣布批准外國企業在5年內提供設備給特定區域內設立的代工廠，不會面臨任何稅務風險，路透社指出，這使蘋果（Apple）成為大贏家。

智慧手機製造是總理莫迪（Narendra Modi）施政的重要一環，但蘋果持續遊說新德里當局調整所得稅法規，試圖確保蘋果不會因為向合作代工廠提供高階iPhone製造設備而被課稅。

印度和中國的情況不同，蘋果擔心，若為印度境內代工廠支付機器設備，印度法規可能將其視為所謂的「商業連結」，從而對iPhone銷售獲利課稅。這已迫使蘋果代工廠富士康（Foxconn）和印度塔塔集團（TATA Group）自行投入數十億美元採購設備。

印度政府今天表示，「為促進代工製造業的電子產品生產」，當局正在修訂法規以確保外國公司單純擁有設備不會遭課稅。

這項決定是印度財政部長希塔拉曼（NirmalaSitharaman）今天公布的2026-2027年度預算案其中一環。

新規定適用期限到2030-2031稅務年度為止，對象僅限設立於所謂「保稅區」的工廠。從這些工廠銷售產品至印度需繳交進口稅，因此這些設施只對出口具有吸引力。

印度政府在一項預算案解釋文件中指出：「對印度境內代工製造商提供資本財、設備或模具所產生的所得，都可獲得免稅資格。」

此舉可能有助蘋果和其他公司加速投資印度電子製造領域，透過承擔高價機器的初期費用，減輕合作代工廠的前期成本負擔。

蘋果暫未回應路透社提出的置評請求。

專精稅務法規的印度律師事務所BMR Legal合夥人亞格拉沃（Shankey Agrawal）表示：「這項免稅政策使印度電子製造業的重大潛在風險一掃而空，將使全球電子業更快擴大規模，也更有信心在印度生產。」

