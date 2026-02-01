快訊

中日關係惡化影響旅遊 日去年12月外國人住宿減少5.9%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
去年12月在日本住宿的外國人下滑5.9%，至1,490萬人次。此外，日媒報導稱京都的飯店近期開始降價，圖為日本京都。（路透）
中日關係持續惡化、未見起色，連帶訪日陸客大幅減少。去年12月在日本住宿的外國人下滑5.9%，至1,490萬人次。此外，日媒報導稱京都的飯店近期開始降價，凸顯中國赴日旅遊降溫。

日媒共同社報導，日本觀光廳於1月30日公布12月住宿旅行統計顯示，在日本國內賓館和旅館住宿的日本人和外國人，較上年同期減少4.5%，總計5,342萬人次，已連續7個月減少。

具體數據上，員工在10人以上的約1.2萬家設施中，來自大陸的住宿客減少35.6%、至157萬人次。

2025年全年數據顯示，日本人和外國人的住宿人數合計為6.533億人次，或低於2024年的確定值6.5906億人次。報導引述相關負責人表示，「整體上外國遊客仍保持增長，但由於住宿費用上漲等日本人住宿人數減少。」

日經新聞1月30日報導，直到不久前還價格高漲、甚至令日本遊客敬而遠之的京都飯店，如今降到標準商務飯店的水準。報導於日本地圖搜索欄中輸入「京都 酒店」中，大量大幅降價的飯店被標註出來，1晚不到1萬日圓的飯店比比皆是，相當於多年前商務飯店的價格。該報導認為，中國赴日旅遊降溫，飯店降價可能只是開始。

日本首相高市早苗在去年11月7日有關「台灣有事」的國會答辯，引發中國政府強烈抗議，中方隨即於去年11月14日發布公告呼籲民眾避免赴日，大陸教育部也提醒「慎重考慮赴日本留學計畫」，連接推出相關對抗措施。

日本國土交通大臣金子恭之1月20日表示，2025年訪日外國旅客人數估計達到4,270萬人次，超過2024年的3,687萬人次，再創歷史新高。其中，陸客2025年12月入境人數較前一年同月減少約45%，是2022年1月以來首次下降。他說「會持續密切關注情勢，也必須努力讓來自中國的旅客能夠儘早回流。」

