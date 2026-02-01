近八成美股企業獲利優於預期、科技股仍是標配 未來一周美股四大指標

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法，以及最高法院對理事庫克（Lisa Cook）人事案的判決結果。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括2月密西根大學消費者信心指數初值；1月ISM指數、非農就業報告；12月JOLTs職缺等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括亞馬遜、Alphabet、超微、高通、Palantir、恩智浦、美超微電腦、Uber、百勝集團、奇波雷墨西哥燒烤、雅詩蘭黛、迪士尼、禮來、輝瑞、默克、必治妥施貴寶、艾柏維、安進、Biogen等129家。

財報季開跑。富蘭克林投顧指出，彭博資訊統計，到1月29日為止，已有30.6%的標普500企業公布財報，60.1%營收優於預期，平均成長8.9%；79%的獲利優於預期，平均成長17%。根據Factset截至1月23日的統計，預計去年第4季標普500指數企業獲利將成長8.2%，科技股成長力道最強，高達26.2%。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，標普500的財報數據持續優於預期，雖然仍由科技「七巨頭」帶動逾20%的增長，但展望2026年，其餘493家企業的獲利成長預估將從4.1%大幅跳升至12.1%。

蘇皓毅表示，美股獲利結構均衡化，意味市場正從單一科技股驅動轉向類股輪動的健康格局。同時，雲端服務商持續上修資本支出，將繼續為AI供應鏈注入強心針，確保科技產業作為整體經濟「標配」的地位不墜。

科技股 財報 關稅

