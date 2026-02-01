西班牙2025年經濟成長2.8% 領先歐元區

西班牙國家統計局日前公布數據，受到就業市場復甦及國內消費與投資力推動，西班牙2025年經濟成長率達到2.8%，雖未達官方先前預測的2.9%，但成長速度仍高於歐元區的1.5%。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，儘管2025年受到美國總統川普發動的關稅戰及全球地緣政治動盪影響，西班牙經濟仍展現出強勁的成長勢頭。

根據西班牙國家統計局（INE）1月30日公布的數據顯示，在失業率穩健下降、國內消費活力復甦與投資驅動下，西班牙2025年第4季度經濟加速成長0.8%，推升全年度國內生產毛額（GDP）成長2.77%。

西班牙經濟部指出，西班牙失業率在2025年第4季降到9.93%，是2008年金融危機以來首次降到10%以下，創紀錄的就業成長帶動家庭購買力復甦，再加上薪資成長超過通貨膨脹，在在推升國內消費力，成為經濟成長引擎。

西班牙經濟成長率在2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊而下滑近11%後，已連續5年維持成長趨勢，2021年至2024年的年度成長率分別為6.68%、6.37%、2.46%及3.46%。

雖然2025年的表現低於西班牙政府先前設定的目標2.9%，但表現仍然優於歐元區（Eurozone）1.5%與歐盟（EU）1.6%的年度成長率。

西班牙經濟部強調，2025年的成長動能為2026年帶來正面的經濟前景，預計今年度經濟成長率可達到1.1%。