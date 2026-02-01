快訊

新潮流能否再下一城？一間服務處牽動彰化縣長戰局

行動電源價差大！外媒揭便宜行動電源真相：貴有貴的道理

經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

美使團代表杜古抵委內瑞拉 雙方關係回溫

中央社／ 卡拉卡斯31日綜合外電報導

美國委內瑞拉首席外交官杜古（Laura Dogu）今天抵達卡拉卡斯，這是兩國自2019年斷交後關係回溫的里程碑。委國外交部表示將建立利益路線圖，並在國際法基礎上解決分歧。

綜合法新社與路透社報導，杜古在美國駐委內瑞拉大使館的X帳號以西班牙文表示，「我剛抵達委內瑞拉，我的團隊和我已準備投入工作。」杜古同時還附上她下飛機的照片。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在委國首都卡拉卡斯（Caracas）接待杜古並表示，杜古此行旨在「就雙邊共同利益事項建立路線圖」，並「透過外交對話、以相互理解和國際法為基礎，解決現存分歧」。

這顯示在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美國以軍事行動強行帶走後，雙方關係正逐漸好轉。

美國先前已派出一支使團評估位於卡拉卡斯的大使館，過去6年，這個館所大部分時間都處於閒置。

2019年，在美國和其他主要國家認定委國大選有缺陷，

馬杜洛不具合法性之後，大使館隨即關閉，馬杜洛隨後也斷絕與美國的外交關係。

美國總統川普表示他現在正治理委內瑞拉，並允許馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任臨時總統，只要她遵循華盛頓的路線，特別是讓美國獲取委內瑞拉龐大的石油儲量。

羅德里格斯此後表示，她尋求與美國邁向「平衡且相互尊重的國際關係」。

川普曾表示他與羅德里格斯合作得「非常好」；一名美國官員亦稱，羅德里格斯近期內將訪問美國。

美國日前宣布，所有已知被囚禁在委內瑞拉的美國人均已獲釋。

羅德里格斯30日也宣布計畫關閉位於卡拉卡斯、惡名昭彰的埃利科伊德（El Helicoide）監獄。人權團體指出，馬杜洛執政時期，政治犯曾在此遭情報單位拷打。

羅德里格斯表示，埃利科伊德監獄未來將轉型為服務警察家庭和鄰近社區的「體育、文化及商業中心」。

美國 馬杜洛 委內瑞拉

延伸閱讀

美捕馬杜洛後首聽證 魯比歐：無進一步軍事計畫

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

消失17個月 委國反對派要角索洛札諾現身談轉型

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

相關新聞

鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

被視為鷹派的前聯準會（Fed）理事華許獲提名為新Fed主席，美元應聲勁場，讓「貶值交易」為之洩氣，黃金和白銀價格30日雙...

川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（...

華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

Fed前理事華許（Kevin Warsh）獲得川普眷顧，贏得Fed下任主席提名，由他擔任Fed新主席帶來的最大改變，可能...

華許超強背景 輾壓對手

華許（Kevin Warsh）究竟如何獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席？除面試時向川普表態支持降息...

甲骨文考慮裁員3萬人

甲骨文據傳正考慮裁員2萬至3萬人，並出售2022年收購的醫療保健軟體部門Cerner，以減輕財務壓力，因應美國銀行業者陸...

華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅

美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。