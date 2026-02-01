川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑
美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（Fed）主席後，對於Fed後續貨幣政策帶來的不確定性，導致美股應聲走低。
投資人未來幾天將繼續消化上周五的一連串進展，包括華許的人事安排。在微軟交出令人失望的財報並拖累大盤後，美股將迎接另一波企業財報考驗，另兩家「科技七雄」Alphabet和亞馬遜最受矚目。
標普500指數和道瓊工業指數上周五各跌0.4%。費城半導體指數大跌3.9%，台積電ADR跌2.7%。
有市場人士認為，考量到華許在Fed的資歷，加上他過去對通膨立場有跡可尋的鷹派紀錄，他是個相對保險的人選。這樣的背景可能讓他更有能力抵擋行政部門要求大幅降息的壓力。
交易者僅小幅提高今年降息兩次的預測。Glenmede首席投資策略師普萊德說：「市場可能反映降息節奏稍有加快，但要進入急進的寬鬆周期，看來可能性不高。」
Renaissance總體研究公司首席經濟學家杜塔說：「我不認為人們應該因為華許改變他們的投資計畫。Fed本身大過任何個人。差別只在於，華許代表了一點不確定性。」令人擔憂的一點是，華許現在會為了安撫川普而降低利率，即使降息並不合理，這可能會導致以後需要升息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言