川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電
美股受挫收低。路透
美股受挫收低。路透

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會Fed）主席後，對於Fed後續貨幣政策帶來的不確定性，導致美股應聲走低。

投資人未來幾天將繼續消化上周五的一連串進展，包括華許的人事安排。在微軟交出令人失望的財報並拖累大盤後，美股將迎接另一波企業財報考驗，另兩家「科技七雄」Alphabet和亞馬遜最受矚目。

標普500指數和道瓊工業指數上周五各跌0.4%。費城半導體指數大跌3.9%，台積電ADR跌2.7%。

有市場人士認為，考量到華許在Fed的資歷，加上他過去對通膨立場有跡可尋的鷹派紀錄，他是個相對保險的人選。這樣的背景可能讓他更有能力抵擋行政部門要求大幅降息的壓力。

交易者僅小幅提高今年降息兩次的預測。Glenmede首席投資策略師普萊德說：「市場可能反映降息節奏稍有加快，但要進入急進的寬鬆周期，看來可能性不高。」

Renaissance總體研究公司首席經濟學家杜塔說：「我不認為人們應該因為華許改變他們的投資計畫。Fed本身大過任何個人。差別只在於，華許代表了一點不確定性。」令人擔憂的一點是，華許現在會為了安撫川普而降低利率，即使降息並不合理，這可能會導致以後需要升息。

降息 Fed 華許 台積電 聯準會

延伸閱讀

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

推升金價理由今年會少一半？花旗：核心因素或仍可提供支撐

美股接下來看Alphabet和亞馬遜財報表現 「華許效應」繼續發酵

華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄

相關新聞

華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅

美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...

華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

Fed前理事華許（Kevin Warsh）獲得川普眷顧，贏得Fed下任主席提名，由他擔任Fed新主席帶來的最大改變，可能...

鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

被視為鷹派的前聯準會（Fed）理事華許獲提名為新Fed主席，美元應聲勁場，讓「貶值交易」為之洩氣，黃金和白銀價格30日雙...

川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（...

華許超強背景 輾壓對手

華許（Kevin Warsh）究竟如何獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席？除面試時向川普表態支持降息...

新聞眼／Fed獨立性 美元可靠的基礎

對多數人來說，美元似乎是一種不需要懷疑的存在。國際貿易用它結算，中央銀行拿它當外匯儲備，市場動盪時，資金還是會往美元靠攏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。