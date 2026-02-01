川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（Fed）主席後，對於Fed後續貨幣政策帶來的不確定性，導致美股應聲走低。

投資人未來幾天將繼續消化上周五的一連串進展，包括華許的人事安排。在微軟交出令人失望的財報並拖累大盤後，美股將迎接另一波企業財報考驗，另兩家「科技七雄」Alphabet和亞馬遜最受矚目。

標普500指數和道瓊工業指數上周五各跌0.4%。費城半導體指數大跌3.9%，台積電ADR跌2.7%。

有市場人士認為，考量到華許在Fed的資歷，加上他過去對通膨立場有跡可尋的鷹派紀錄，他是個相對保險的人選。這樣的背景可能讓他更有能力抵擋行政部門要求大幅降息的壓力。

交易者僅小幅提高今年降息兩次的預測。Glenmede首席投資策略師普萊德說：「市場可能反映降息節奏稍有加快，但要進入急進的寬鬆周期，看來可能性不高。」

Renaissance總體研究公司首席經濟學家杜塔說：「我不認為人們應該因為華許改變他們的投資計畫。Fed本身大過任何個人。差別只在於，華許代表了一點不確定性。」令人擔憂的一點是，華許現在會為了安撫川普而降低利率，即使降息並不合理，這可能會導致以後需要升息。