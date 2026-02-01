鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

被視為鷹派的前聯準會（Fed）理事華許獲提名為新Fed主席，美元應聲勁場，讓「貶值交易」為之洩氣，黃金和白銀價格30日雙雙暴跌，翻轉本月來迭創新高的凌厲漲勢。

現貨金價紐約30日收盤暴跌8.9%至每英兩4,894.23美元，跌破5,000美元，盤中跌幅最深逾12%，是1980年代初以來僅見。

銀價盤中崩落36%，寫下史上最大盤中跌幅紀錄，收盤報85.2美元，跌幅高達26%。

引爆這陣史詩級跌幅的導火線，是美國總統川普宣布提名華許接掌Fed。由於華許抗通膨鷹派色彩鮮明，投資人下修對Fed降息預期，美元隨之強彈，重創以美元計價的貴金屬。美元指數（DXY）從四年低谷彈升，周線挺升0.7%。

道富全球黃金與金屬策略主管杜希說：「川普宣布選華許為Fed下任主席，對美元是利多，對貴金屬不利。月底重平衡或許加劇賣壓。」

星展集團策略師黃俊偉形容，金價走勢「驗證漲得急、跌得兇」的教訓。他說，金價早該回檔整理了，華許獲提名只是賣出藉口罷了。

金價29日飆到接近每英兩5,600美元，銀價同日登上121.64美元歷史高峰，反映從委內瑞拉、格陵蘭到伊朗，地緣政治緊張持續為避險買盤推波助瀾。但技術指標已閃警訊：黃金相對強弱指標（RSI）衝上90，是數十年來最高，顯示短線嚴重「超買」。

貴金屬價格大幅拉回，Panmure Liberum商品分析師普萊斯稱之為「典型的『市場頭部』行為」。瑞士銀行Syz投資長蒙紹認為「買方投降」，投資人轉趨審慎。百達多元資產策略師賽雅倫預料行情波動「應會居高不下」，但投資多元化讓金價有撐的大趨勢不變。MKS PAMP金屬策略師謝爾絲估計，金銀價格可能分別回測4,600和80美元價位，然後再蓄勢反攻。