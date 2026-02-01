聽新聞
0:00 / 0:00

甲骨文考慮裁員3萬人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

甲骨文據傳正考慮裁員2萬至3萬人，並出售2022年收購的醫療保健軟體部門Cerner，以減輕財務壓力，因應美國銀行業者陸續退出為該公司人工智慧（AI）資料中心擴張進行融資。

投資銀行TD Cowen研究報告指出，甲骨文龐大的基礎建設承諾，讓「股權和債權投資人都對其是否有能力為該計畫籌得資金提出質疑」。據TD Cowen估計，甲骨文所需的資本支出高達1,560億美元。這家投銀指出，裁員將為甲骨文釋放出80億至100億美元的現金流；該公司當年收購Cerner的價碼為283億美元。

銀行業撤離已導致甲骨文的借貸成本大幅上漲，讓甲骨文進退兩難。該報告指出，「甲骨文與多家私人業者正在談判的資料中心租賃合約，都因融資困難而受阻，進而導致甲骨文無法透過租賃獲得所需的資料中心容算力。」若不透過融資，民間資料中心業者就無法建造甲骨文所需的設施，

在美國銀行業紛紛撤離之際，仍願意以高利率放貸的亞洲銀行業介入，以期從AI基礎設施的成長中獲利。這為甲骨文提供了一條國際擴張的替代路徑，但並未解決該公司在美國面臨的挑戰。

面對這些限制，甲骨文正採取多種策略來降低資本需求。TD Cowen表示，該公司已開始要求新客戶預付40%的訂金，等於是要求客戶協助其籌措基礎建設資金。

甲骨文 美國 基礎建設

延伸閱讀

美企「不招人不裁人」 上月僅增5萬工作 勞工求職焦慮

亞馬遜裁員計畫凸槌 員工未接通知單先收慰問信

威州居民等到了！原「鴻海用地」被微軟正式接手 將蓋15座資料中心

TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

相關新聞

華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅

美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...

華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

Fed前理事華許（Kevin Warsh）獲得川普眷顧，贏得Fed下任主席提名，由他擔任Fed新主席帶來的最大改變，可能...

鷹派華許將接掌Fed效應 美元利多 金銀價血崩式暴跌

被視為鷹派的前聯準會（Fed）理事華許獲提名為新Fed主席，美元應聲勁場，讓「貶值交易」為之洩氣，黃金和白銀價格30日雙...

川普提名華許為下任聯準會主席 那指領跌 美股全面收黑

美國主要指數上周五（1月30日）全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（...

華許超強背景 輾壓對手

華許（Kevin Warsh）究竟如何獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席？除面試時向川普表態支持降息...

甲骨文考慮裁員3萬人

甲骨文據傳正考慮裁員2萬至3萬人，並出售2022年收購的醫療保健軟體部門Cerner，以減輕財務壓力，因應美國銀行業者陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。