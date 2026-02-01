聽新聞
華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅

聯合報／ 記者陳儷方、編譯任中原湯淑君／綜合報導
美國總統川普提名華許出任下任聯準會主席，消息帶動美元走揚，黃金和白銀則雙雙暴跌，逆轉一月屢創新高的漲勢。法新社
美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強、美股承壓，以及金銀等貴金屬價格重挫。法人指出，貴金屬價格的重挫，原因除了美元走強與聯準會主席不確定性消除，更重要的是金銀價格在短期暴漲後，出現技術性修正，回歸相對理性的估值區間。

法人表示，市場對華許是否具備「鞏固央行獨立性」的能力抱持相對正面的看法，從近期金融市場出現新一輪資產重新定價即可看出端倪。美元指數單日上漲逾百分之一，回升至九十七水準。貴金屬市場則相當慘烈，現貨黃金一度重挫逾百分之十，創一九八○年一月以來最大跌幅，上周五收跌四八一美元、來到每盎司四八九四美元，跌幅近百分之九；白銀盤中一度大跌逾百分之卅、創一九八○年三月以來之最，終場下跌卅美元、每盎司八十五美元，跌幅百分之廿六。

川普在被問到華許是否承諾任命案過關後將力促降息，他表示，他有和華許談到降息的事，但「我不想問那個問題，我認為可能不太恰當」。他說自己觀察華許一段時間，「他確實想降息」。

華許立場被認為是主張降息、縮減聯準會的資產負債表（縮表），分析師指出，降息對市場雖然是利多，但伴隨著激進的縮表，將導致流動性降低，這也是導致市場出現避險資產（黃金／美債）與風險資產下跌、美元獨強的原因。

金融時報社評也指出，華許在華爾街擁有廣泛經驗，而且他在擔任理事時（二○○六至二○一一年）曾是處理金融危機要角，同時也高度重視聯準會獨立性。金融市場原本擔憂新主席可能屈服白宮壓力大幅降息，但基於華許的背景，這項憂慮目前暫告減輕，長期公債殖利率上周五因而僅微幅上升。

但華許在主政後，究竟能在捍衛聯準會獨立性這條路上走多遠，仍然並不清楚。去年他曾與川普沆瀣一氣，主張降息，強調ＡＩ與政府鬆綁法規將壓低通膨，這些表態有助於他雀屏中選。

美國國會十一月將舉行期中選舉，川普要求降息之心不可能稍減，尤其當前民眾負擔能力已成為川普最擔憂之事。由於現任主席鮑爾力抗川普的作為備受敬佩，因此華許非強力捍衛聯準會不可，投資人將密切觀察華許怎麼做。

MarketWatch專欄作家賈西亞表示，華許的「鷹派」履歷是真的，但「鷹派」未來則不確定，因為碰上一位強硬要求貨幣政策轉「鴿」的老闆。川普挑選他接掌聯準會，是要他聽起來一板一眼，但行動上照他吩咐行事。換言之，紀律說詞只是外包裝，寬鬆才是產品內容。

賈西亞說，投資人若以為華許未來掌舵後，聯準會必定克制降息行動，可能是一廂情願的想法。

