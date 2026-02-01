華許超強背景 輾壓對手

華許（Kevin Warsh）究竟如何獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席？除面試時向川普表態支持降息、曾任Fed理事的經歷有助維持央行獨立形象外，華許在政經界擁有超強人脈、岳父是共和黨重量級金主，再加上華爾街多位大佬背書，讓他得以從一票人選中脫穎而出。

美媒報導，遴選過程中，華許一度面臨川普心腹的白宮國家經濟會議主任哈塞特激烈競爭。不過無論在經歷或人脈方面，華許都擁有哈塞特所沒有的優勢。

首先，華許在35歲就成為Fed史上最年輕理事，2008至2009年金融危機期間，協助時任主席柏南克規劃銀行紓困與市場穩定措施，是Fed與華爾街之間重要溝通橋樑。川普更在首任總統期間遴選Fed主席時就面試過華許，只因考量他當時僅47歲太年輕，選擇了鮑爾。華許2011年離開Fed後，加入史丹佛大學胡佛研究所，2019年接任電商巨頭酷澎（Coupang）董事。

再者，華許多年來經營出龐大關係網，涵蓋企業執行長、金融界重量級人物及共和黨建制派核心人物。他正是憑藉這張人脈網絡，始終留在競逐名單中。加上他是「雅詩蘭黛集團金龜婿」，岳父為雅詩蘭黛現任掌門人勞德爾（Ronald Lauder），勞德爾是共和黨重量級金主，也是川普多年舊識，無疑幫華許大大加分。

華許更有利的王牌，是華爾街大佬相挺。知情人士轉述，去年12月在紐約一場私人會議上，摩根大通執行長戴蒙表示，華許會是一位出色的Fed主席；傳奇投資人朱肯米勒也向華爾街盟友表明，希望華許出任Fed主席，朱肯米勒是華許的商業夥伴，也是現任財政部長貝森特的導師。

最重要的，據知情人士透露，川普直接問華許，若由他掌舵央行，是否能信任他支持降息。華許向川普表明，他會支持調降利率。川普在12月受訪時說，「我問他怎麼看，他認為必須降息」。