華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Fed下任主席華許帶領下可能捨棄以數據為依歸的決策模式。（美聯社）
Fed前理事華許（Kevin Warsh）獲得川普眷顧，贏得Fed下任主席提名，由他擔任Fed新主席帶來的最大改變，可能是Fed決策將從鮑爾時期奉行的以數據為依歸，轉向由信念主導的經濟學，化被動為主動。

Fed決策將轉而由華許信念主導。華許長期以來一直認為央行沉迷於印鈔，催生大到離譜的公共赤字，而且主張央行應專注於通膨，不要被環境憂慮或所得分配分散注意力。另外，華許相信政府揮霍無度推升通膨的效果，和經濟快速擴張一樣大。他也擔心逐漸擴張使命會削弱央行在核心職責領域以客觀公正態度行事的能力，信譽及合法性最終將受損。

華許這些信念很值得推崇，但顯然不足以取悅川普，進而讓他取得優勢。因此，華許的觀點近幾個月逐漸轉向較寬鬆立場，與在經濟圈稱得上正統和鷹派風格漸行漸遠。

華許如今相信Fed應推翻經濟溫和成長及通膨高於目標的預測，以遠比這些看法樂觀的展望取而代之。新展望反映的是人工智慧（AI）創造的生產力奇蹟，華許認為這個奇蹟將成為一股帶動通膨放緩的強大力量。

華許去年在華爾街日報撰文主張利率應大幅下降，減輕老百姓負擔，這是川普心中擔任Fed主席先決條件。不過，華許也認為應透過緊縮華爾街銀根，抵銷調降Fed基準資金利率影響。這種權衡作法看似合理，但川普顯然仍不認同民間部門應資助美國當前預算赤字及大幅縮減Fed資產負債表，而非由Fed一肩扛起的看法。

因此，川普選擇華許隨之而來真正的緊張和問題在於，華許能否說服聯邦公開市場委員會（FOMC）其他成員讓Fed旋即重新開始縮減資產負債表？如果成功，此舉是否會導致美國公債殖利率曲線變得更陡，使得政府長期舉債成本上升及短期債務融資成本下降？AI將創造生產力奇蹟的信念是否還會維持很長一段時間，以及華許在數據沒那麼「親切」時是否會調整看法，也是問題所在。

從目前情況看，川普與華許決裂可能性很高，但至少在一開始應抱持樂觀看法。華許或許能讓川普相信唯有低利率才是好利率是錯誤看法，以及向川普解釋貨幣政策獨立專業知識為何有助於達成他的目標。儘管道阻且長，仍應抱持希望。

由於這回遴選Fed新主席是財政部長貝森特，如果川普最終對華許感到失望，貝森特巨星地位可能不保。川普至今仍無法原諒當年推薦Fed現任主席鮑爾的前財政部長米努勤（Steven Mnuchin）。

Renaissance Macro經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）認為華許持鴿派立場是「權宜之計」，指出他曾在2008年金融危機爆發後，批評Fed時任主席柏南克透過降息振興經濟做得太過火。另外，華許也不具備川普公開擁抱的民粹主義特質，不是「讓美國再次偉大」（MAGA）成員之一。杜塔說：「總統面臨受騙上當的風險。」

