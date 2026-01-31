不滿OpenAI？傳輝達投資千億美元計畫卡關 黃仁勳駁斥：無稽之談

快訊

中央社／ 台北31日電
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

外媒報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳OpenAI不滿意，導致輝達投資OpenAI千億美元計畫停滯。黃仁勳今天駁斥這是無稽之談，OpenAI正完成一輪融資，輝達會參與下一輪，可能是輝達史上最大一筆的投資。

黃仁勳今晚在台北市磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣供應商，與會者包括台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等人，身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

這場台灣科技大咖雲集的「兆元宴」，大約在晚間8時30分左右落幕，黃仁勳離開餐廳前接受媒體訪問。

外媒報導，由於黃仁勳對OpenAI不滿意，導致輝達投資OpenAI千億美元計畫停滯，黃仁勳今天駁斥這項報導是無稽之談，強調輝達會對OpenAI進行鉅額投資。

黃仁勳表示，OpenAI是這時代最具影響力的公司之一，所做的工作非常出色，他很喜歡和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）一起工作。

黃仁勳說，輝達還沒有投資OpenAI，主要是因為他們正在完成一輪融資，輝達會參與OpenAI下一輪，可能是輝達史上最大一筆的投資。

