推升金價理由今年會少一半？花旗：核心因素或仍可提供支撐

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格30日盤中最大跌幅達12.75%。路透

花旗銀行（Citi）30日表示，目前這波黃金投資布局，是靠著廣泛交織的多種地緣政治與經濟風險考量在支撐。但其中大約一半的支撐因素，今年稍後可能消退。

花旗指出， 黃金避險操作所本的一些核心風險，像是美中的緊張關係、台海兩岸風險、對美國政府負債太高的擔憂、人工智慧（AI）相關的不確定性等，應該還能讓黃金價格維持在歷史標準上的高點。

不過，花旗現在估計，目前金價所反映的風險當中，大約有一半，如果不是今年不會實現，就是不會持續到今年之後。

花旗說：「2026年是美國的期中選舉年，我們認為，川普政府將會推動美國展現『金髮女孩』經濟（指不過冷、不過熱的理想狀態）。俄烏戰爭可望結束。伊朗的情勢比起現在，終將趨於緩和。」

本周稍早時，黃金價格扛著地緣政治與經濟不確定性的大旗，衝上接近每英兩5,600美元的歷史新高。但紐約黃金現貨價格30日盤中最多崩跌12.75%，這是有史以來最大的單日盤中跌幅。

30日金價急速拉回，是因為美元轉強。而美元反彈是在美國總統川普在同日提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會Fed）主席之後；這位前Fed理事先前一向被認為是個鷹派。

花旗另也補充提到，「如果華許的提名獲參院確認，將進一步鞏固我們長期以來的基本判定，亦即聯準會保持著政治獨立性」；「聯準會能夠保持獨立，是另一個中期看空黃金的因素」。

黃金 金價 美國 聯準會 川普 華許 Fed

