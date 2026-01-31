格陵蘭雪地「黑暗蔓延」元凶曝光 恐導致冰層融化加劇

在雪地上，它呈現綠色或紅色；在冰面上，則是帶點褐灰色。而它正以愈來愈快的速度，侵蝕包覆格陵蘭的巨大冰層。最新研究顯示，在格陵蘭冰雪上生長形成的「黑暗地帶」，正加劇這座全球最大島嶼的融冰問題。

紐約時報報導，隨著氣候持續暖化，覆蓋格陵蘭大部分面積的冰層不斷流失，兩項最新研究指出，藻類大量繁殖正加速這個過程。格陵蘭每年流失數千億噸冰量，若格陵蘭冰蓋完全消失，全球海平面恐將上升高達7公尺，淹沒世界各地的沿海城市。

研究指出，風吹起格陵蘭裸露岩地上的含磷塵土，將其帶到冰面，成為藻類生長的養分來源。其他營養物質原本就封存在冰層之中，也隨著融冰逐漸釋放。

深色藻類斑塊使得冰層難以反射太陽照射，導致融化速度加快。地表解凍後，更多養分從新暴露的土地與冰層深處釋出，讓這層黏滑的覆蓋物持續生長，形成回饋循環。

其中一篇研究13日發表在《環境科學與科技》期刊，第一作者、加拿大滑鐵盧大學助理教授麥卡琴估算，藻類約占格陵蘭西南部融冰逕流的13%。該地區是格陵蘭融化速度最快的區域之一，也存在一個早已被詳實記錄的黑暗地帶。

麥卡琴2021年在當地的研究指出，這些黑暗區由藻類大量繁殖所形成，養分來源為塵土中的磷。她最新的研究顯示，這些塵土很可能來自格陵蘭邊緣一條相對狹窄、已裸露的地表帶，並在風力作用下被吹送至內陸冰層。

另一篇28日發表在《自然通訊》的研究指出，這些隨風傳送的養分，很可能在冰雪長年凍結、堆積的過程，被嵌入每一層冰雪之中。研究人員發現，北極夏季融冰時，磷與氮會從冰封中釋放出來，成為藻類另一個食物來源。

德國亥姆霍茲地球科學研究中心生物地球化學家班寧、同時也是這兩篇論文的資深作者形容，這些發現構成「雙重打擊」。「這是融冰所帶來的後果，融得愈多，藻類就長得愈多。但它們並非暖化成因。說到底，我們真正該做的是改變生活方式，別再燃燒那麼多化石燃料。」

北極地區升溫速度是全球其他地區的四倍，環繞格陵蘭的浮冰海冰也正快速消失，讓航道逐漸開放，並促使各國領袖開始評估潛在的軍事弱點與經濟機會。美國總統川普曾表示，希望掌控格陵蘭這塊屬於丹麥的領土。