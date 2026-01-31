聽新聞
憂企業估值過高科技股領跌 美股收黑
儘管投資人對川普提名聯準會主席的人選感到安心，但憂慮企業估值可能有些過高，市場因科技股帶動屢創新高，恐怕已出現泡沫跡象，美股今天受挫收低。
道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點。
標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點。
費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。
