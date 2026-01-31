快訊

蔡英文2028挑戰賴總統連任？ 他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

聽新聞
0:00 / 0:00

憂企業估值過高科技股領跌 美股收黑

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

儘管投資人對川普提名聯準會主席的人選感到安心，但憂慮企業估值可能有些過高，市場因科技股帶動屢創新高，恐怕已出現泡沫跡象，美股今天受挫收低。

道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點。

標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點。

費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

指數 科技股 半導體

延伸閱讀

川普談聯準會新主席人選：他確實想降息

川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

川普關稅大刀 砍加國客機 簽署行政命令 制裁提供古巴石油國家

川普稱俄國將暫停攻擊基輔至2月1日 克宮證實：普亭同意請求

相關新聞

鷹派華許接掌聯準會 獨立性受考驗

美國總統川普卅日在自創社媒真實社群發文，公布接替鮑爾的下任聯準會（Fed）主席人選，五個月來的遴選過程終於畫下句點。

Fed專業防線能擋川普？ 全球緊盯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在任期結束前被總統川普拉下馬，川普在美國時間廿九日宣布，由華許接掌聯準會。川普從第一任到第二...

OpenAI急了…拚第4季IPO 亞馬遜將投資擴大合作

美媒引述知情人士報導，OpenAI擬於今年第4季辦理首次公開發行股票（IPO），如今正加速進行準備工作，想搶在競爭對手A...

美去年12月 PPI 升幅 超過預期

最新數據顯示，美國去年12月生產者物價指數（PPI）升幅超過預期，顯示業者似乎將更多關稅成本轉嫁出去，這意味未來幾個月通...

韓無人小黃車隊 10月上路

南韓第一支無人計程車隊預計今年10月亮相首爾街頭，充分反映首爾市府成為「實體人工智慧（AI）」領頭羊的企圖心。

馬斯克有意合併旗下企業

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示億萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。