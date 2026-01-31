川普談聯準會新主席人選：他確實想降息

快訊

中央社／ 華盛頓30日專電

美國總統川普今天宣布提名聯邦準備理事會（Fed）前官員華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會主席。川普大讚華許聰明、優秀且強勢，還說，「他確實想要降息」。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，宣布提名華許擔任下任聯準會主席，接替今年將卸任的現任主席鮑爾（Jerome Powell）。

自重返白宮以來，川普時常表達對鮑爾的不滿，多次批評聯準會未能更快降息，引發外界擔心聯準會政策獨立性受到威脅。

川普今天中午在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問，被問及華許是否承諾任命案過關後將力促降息，他回應表示，有和華許談到降息的事情，但「我不想問那個問題，我認為可能不太恰當」。

不過，川普說，自己已觀察華許一段時間，「他確實想要降息」。

對於是否擔心華許過去被視為支持較高利率的通膨「鷹派」立場，川普回應表示，華許非常聰明、優秀且強勢，也相當年輕，「他會那樣做的」。

外媒報導，聯準會決策官員28日以10比2的票數，決定維持基準利率在3.50%至3.75%區間，一改去年秋季以來連3降。鮑爾會後舉行記者會表示，美國經濟表現穩健，且通膨和就業風險均已降低，可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間。

現年55歲的華許曾於華爾街投銀摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）擔任併購銀行家，之後加入時任總統小布希（George W. Bush）政府團隊，在2002年至2006年期間擔任白宮經濟政策顧問，隨後於2006年至2011年擔任聯準會理事。

他於2011年辭去理事，當時外界視他為通膨「鷹派」，意即他是將穩定物價和低通膨列為優先事項的決策者，通常也代表他支持較緊縮的貨幣政策和較高利率。

如今，華許轉而支持主張大舉降息的川普團隊。他去年接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪表示，他支持降息刺激經濟成長，儘管聯準會官員認為還需評估川普關稅對通膨造成的潛在影響。

華許擁有史丹佛大學（Stanford University）和哈佛法學院（Harvard Law School）學歷。聯準會主席人事需獲聯邦參議院同意。

