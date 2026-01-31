川普提名華許接掌Fed 前理事、偏鷹人選出線 市場啟動布局

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普30日公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，確定是近日浮出檯面的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。美聯社
美國總統川普30日公布下任聯準會Fed）主席提名人選，確定是近日浮出檯面的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。市場早已開始為華許接掌聯準會進行定價，由於他被視為相對鷹派人選，美元走強、美債殖利率攀升，黃金一度失守5,000美元大關。

川普在Truth Social寫道：「我認識凱文很久了，毫不懷疑他將成最偉大的Fed主席之一，或許是最出色的一位。最重要的是，他堪稱完美人選，絕不會讓你們失望。」  

華許小檔案
美媒報導，川普第一任時就面試過華許，但最後還是把Fed主席大位交給鮑爾。據悉川普考量的是當時華許年僅47，對Fed主席一職而言太年輕。

由於華許出線的消息稍早便已傳出，市場已先行定價，美元兌主要貨幣全面走升，DXY美元指數一度上揚0.5%，現貨金價30日連續第二天走弱，一度重挫8%，跌破5,000美元大關，現貨銀價盤中更暴跌17.7%至95.26美元，失守100美元關卡。比特幣也跌至近兩個月低點。分析師普遍認為，這反映投資人正減少對未來快速降息的押注，投資人正提前為可能更偏向紀律與正統的聯準會政策環境進行防禦布局。

華許於2006至2011年擔任聯準會理事，橫跨金融危機時期。他長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。不過，他近幾月的立場出現微妙轉變，公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。

ITC Markets資深分析師卡洛指出，市場並未忘記他長期偏鷹的紀錄，這也是美元與殖利率走高的原因之一。

Fed主席人事案需經聯邦參議院同意，共和黨參院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）已揚言，在司法部完成對Fed總部整修案的調查前，將阻擋川普提出的相關人事案，加深外界對Fed獨立性的擔憂。

