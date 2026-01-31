聯準會槓白宮…恐歹戲拖棚

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

前聯準會（Fed）理事華許出線擔任下屆Fed主席，彭博經濟研究指出，鑒於華許過去鷹派色彩，白宮要求降息與Fed不願配合的局面，可能會在未來繼續上演。

華許與即將卸任的鮑爾同為華爾街出身的律師，他在2006年至2011年擔任理事期間偏向鷹派，對通膨幾乎零容忍。

儘管華許近期公開表明支持降息，原因是隨人工智慧（AI）提高生產力，經濟即將迎來一段通膨放緩的成長期，但彭博認為，他不太可能放寬貫穿其職業生涯的鷹派立場。

相較於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的中值看法，華許似乎更重視通膨而較少關注失業率。

他的強項包括具備華爾街人脈、市場專長及對市場事件快速反應的意願，這些優勢在Fed本應積極抗擊通膨的2021至2024年，或許會使他成為理想人選。

彭博也認為，華許說服FOMC同僚的軟實力有限。近年來他激烈批評Fed政策，曾主張央行需「改朝換代」，並稱這將涉及「把人修理一頓」。這顯然不利於他與現任FOMC成員及Fed工作人員建立信任或融洽的關係。

Fed 通膨 彭博

