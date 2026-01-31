快訊

美去年12月 PPI 升幅 超過預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新數據顯示，美國去年12月生產者物價指數（PPI）升幅超過預期，顯示業者似乎將更多關稅成本轉嫁出去，這意味未來幾個月通膨可能升溫。

美國勞動部勞工統計局30日公布，去年12月整體PPI比11月上升0.5%，高於預估和11月時的0.2%升幅，升幅為三個月來最大；若跟去年同期相比則上升3%，與11月的年升幅相同，高於預估的2.8%。

扣除食品及能源後的核心PPI月升0.7%，高於預估的0.2%與11月時的零；若跟去年同期相比，則上升3.3%，高於11月時的3.0%，也高於市場預估的2.9%。再扣除貿易後的雙核心PPI比11月上升0.4%，高於11月時的0.2%升幅，也比市場預期的0.3%來得高。

服務業成本漲幅主要來自機械與設備批發利潤率提高。不過，商品價格在11月上漲後，12月持平，原因在於能源價格變便宜。12月PPI接續本月稍早公布數據，顯示12月的實質消費者通膨升幅低於預期。

經濟學家和投資人緊盯PPI，因為其中幾項數據會左右聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）數據。美國經濟分析局（BEA）定於2月20日公布去年12月PCE。

PPI 通膨 美國

