愛迪達上季獲利 優於預期

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）去年第4季營業利益優於預估，全年營收更創紀錄，並宣布將實施多達10億歐元（12億美元）的庫藏股計畫，股價30日一度漲近6%。愛迪達所有市場都有二位數百分比成長，顯示市場動能較強，品牌需求穩健，國內製鞋大廠寶成（9904）、來億、志強等大廠，都可望受惠。

愛迪達29日公布初估財報，上季營業利益年增逾一倍，達到1.64億歐元（1.96億美元），高於預估，營收則成長1.9%至60.76億歐元，略低於華爾街預測的61.9億歐元，可能是匯率波動造成約10億歐元的負面影響。2025全年營業利益成長54%至20.6億歐元，營收則成長4.8%至創紀錄的248億歐元，儘管也不如分析師預期。

愛迪達表示，上季所有市場都繳出兩位數的成長率，雖面臨美國關稅壓力，但受惠於穩定的價格。該公司預定3月初公布完整財報與年度展望。

愛迪達也宣布，今年將買回多達10億歐元的庫藏股，預定2月啟動，將以「2026年的強勁現金流」支應庫藏股計畫，並打算註銷買回的股票。

愛迪達去年10月曾警告，零售商可能因擔心關稅嚇跑消費者而廣泛祭出折扣優惠，進而傷害原價商品的銷售。