快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

愛迪達上季獲利 優於預期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）去年第4季營業利益優於預估，全年營收更創紀錄，並宣布將實施多達10億歐元（12億美元）的庫藏股計畫，股價30日一度漲近6%。愛迪達所有市場都有二位數百分比成長，顯示市場動能較強，品牌需求穩健，國內製鞋大廠寶成（9904）、來億、志強等大廠，都可望受惠。

愛迪達29日公布初估財報，上季營業利益年增逾一倍，達到1.64億歐元（1.96億美元），高於預估，營收則成長1.9%至60.76億歐元，略低於華爾街預測的61.9億歐元，可能是匯率波動造成約10億歐元的負面影響。2025全年營業利益成長54%至20.6億歐元，營收則成長4.8%至創紀錄的248億歐元，儘管也不如分析師預期。

愛迪達表示，上季所有市場都繳出兩位數的成長率，雖面臨美國關稅壓力，但受惠於穩定的價格。該公司預定3月初公布完整財報與年度展望。

愛迪達也宣布，今年將買回多達10億歐元的庫藏股，預定2月啟動，將以「2026年的強勁現金流」支應庫藏股計畫，並打算註銷買回的股票。

愛迪達去年10月曾警告，零售商可能因擔心關稅嚇跑消費者而廣泛祭出折扣優惠，進而傷害原價商品的銷售。

愛迪達 成長率 現金流

延伸閱讀

英國首相訪華成果 陸2月2日起威士忌關稅減半降至5%

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

相關新聞

鷹派華許接掌聯準會 獨立性受考驗

美國總統川普卅日在自創社媒真實社群發文，公布接替鮑爾的下任聯準會（Fed）主席人選，五個月來的遴選過程終於畫下句點。

Fed專業防線能擋川普？ 全球緊盯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在任期結束前被總統川普拉下馬，川普在美國時間廿九日宣布，由華許接掌聯準會。川普從第一任到第二...

OpenAI急了…拚第4季IPO 亞馬遜將投資擴大合作

美媒引述知情人士報導，OpenAI擬於今年第4季辦理首次公開發行股票（IPO），如今正加速進行準備工作，想搶在競爭對手A...

美去年12月 PPI 升幅 超過預期

最新數據顯示，美國去年12月生產者物價指數（PPI）升幅超過預期，顯示業者似乎將更多關稅成本轉嫁出去，這意味未來幾個月通...

韓無人小黃車隊 10月上路

南韓第一支無人計程車隊預計今年10月亮相首爾街頭，充分反映首爾市府成為「實體人工智慧（AI）」領頭羊的企圖心。

馬斯克有意合併旗下企業

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示億萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。