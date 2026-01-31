馬斯克有意合併旗下企業

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示億萬富豪馬斯克正思考如何整合商業版圖。

據悉，該公司已探討過SpaceX與特斯拉合併的可行性，部分投資人也支持此一構想。由於相關訊息尚未公開，知情人士要求匿名。另有消息人士指出，各方也在探索於IPO之前SpaceX與xAI合併的可能性。

根據知情人士，此類交易可能吸引基礎設施基金和中東主權投資人的興趣。其中一人提到，相關交易也可能需要配套的大規模融資。

目前尚未做出最終決定，具體細節可能有變動，各公司也可能選擇繼續維持獨立營運。

馬斯克對SpaceX的長遠規畫包括將資料中心送入太空，為人工智慧提供高性能運算能力。若技術可行，xAI將運用SpaceX部署於軌道的資料中心所提供的算力。

特斯拉在儲能系統方面的製造能力，也可能有助於SpaceX利用太陽能來營運太空中的資料中心。馬斯克還曾討論過使用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus人形機器人送往月球，甚至是火星。