市場擔憂緩解！川普提名華許任聯準會新主席 避險資產金銀大跌
美國總統川普今天宣布提名金融家華許（Kevin Warsh）擔任下任聯邦準備理事會（Fed）主席，緩解了投資人的擔憂，避險資產黃金與白銀價格大跌，歐洲股市走高。
法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我已經認識凱文（華許）很長一段時間，毫無疑問，他將成為聯準會歷史上最偉大主席之一，甚至可能是最棒的一位。」
貴金屬金銀價格今天大跌。黃金昨天曾創下每盎司5595.47美元歷史新高後，今天下跌至每盎司5130.80美元。
白銀昨天突破每盎司120美元歷史高點後，今天跌落至每盎司103.49美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言